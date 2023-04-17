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現時不少人都手執一部平板電腦，隨時處理文書、上網或煲劇，平枱電腦更是學生上網課、溫書必備的配件。消委會測試市面上10款最新的平板電腦，涵蓋4個不同的作業操作系統，分別就速度效能、屏幕質素、使用方便程度、機身設計、電池表現、特定功能如視像通話、播放音樂、電子書、拍攝照片及影片等進行測試。其中2款獲5星最高評分，其餘都有4分或以上的高分評級，當中更不乏3,000元有找的平價機款。如果大家都想趁消費券出爐，入手一部平板電腦的話，就一定要看下去啦！

（圖片來源：消委會報告截圖）

消委會 | 點評10款最新平板電腦：Android平板電腦高分推介

紅米 Redmi Pad：價錢平！低至$2,099入手！續航力最強、視像順暢度不足 （總評4.5分）

（圖片來源：mi.com）

紅米 Redmi Pad的定價相當吸引，只需$2,099就能入手，相信是不少消費者的入門之選。這平板電腦在電池表現方面獲得了很好的評分，電池容量高達 8000mAh，充滿電後可連續觀看影片 20 小時及連續上網 16.8 小時，電池持久力理想。電池耗盡後短充 30 分鐘便可使用超過 4 小時。

（圖片來源：mi.com）

另外，它的屏幕質素不俗，屏幕的色彩分明及對比度高，顯示文字清晰，日常上網、文書處理都應付自如。不過其開機速度頗慢，需時約 55 秒；而利用前置鏡頭進行 Skype 或 Zoom 視像通話時，影像不夠細緻及帶有雜訊，順暢度不足以致肢體動作出現滯後情況。如果要經常視像會議的用家可能不太適合了。

（圖片來源：消委會報告截圖）

三星 SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite：附送S Pen筆感佳！睇電子書輕微「起格」 （總評4.5分）

（圖片來源：SAMSUNG）

三星的平板電腦是不少人的熱門選擇，而 SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite也是$3,000有找的款式，它的機身設計頗佳，於大部分測試項目表現不俗，使用非常方便。隨機附送的 S Pen 筆感不俗，可用作書寫、繪畫及翻譯等，需要經常寫筆記的用家應該會很喜歡。

（圖片來源：SAMSUNG）

不過，它的屏幕略帶3D感，惟質素一般，用作電子書時背景顏色偏黃，顯示文字的細緻度不足，出現 輕微「起格」的情況。 在利用前置鏡頭進行Skype或Zoom 視像通話時，影片流暢度不足，影像質素欠佳並帶有雜訊。在充電速度較慢，需約 3.8 小時才可充滿電；而電池表示有啲遜色，充滿電後只可觀看影片及上網約11小時。

（圖片來源：消委會報告截圖）

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