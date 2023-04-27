2023-04-27
香港首間無人便利店登陸！買到旅行用品、手信！即攞即走免排隊？一次過睇貨品種類/ 購物流程
歐美、日本、韓國、台灣等地近年相繼引入無人商店，標榜「即取即走」，讓大家省卻排隊付款的時間。最近香港終於也開設了首間無人便利店 travelwell，選址在香港國際機場，有齊零食飲品、旅行用品、手信等，方便大家在登機前一次過買齊旅行所需。
無人便利店 travelwell 設在機場禁區範圍，鄰近天際走廊入口，提供多款包裝食品、飲品、旅行用品等，店外還提供微波爐和餐具。而且店內採用 IoT 感測技術，可以偵測顧客的移動路線和選購過程，只要大家進入店鋪前拍一拍信用卡，離開店時系統會自動感應扣除消費金額，無需排隊付款，超方便！唯一要留意，travelwell 目前仍是試業期間，只於 10am-7pm 開放，預計未來一至兩個月將會 24 小時運作。
無人便利店購物流程︰
1｜進入店鋪前只需拍一拍信用卡，閘門便會自動打開。
2｜進入店鋪後，店内的 IoT 感測科技會自動捕捉顧客的移動路線、停留點和所選商品。
3｜當顧客離開店鋪時，系統會自動識別購買商品，記錄在顧客預先綁定的信用卡中並扣除實
際消費金額。
4｜如有需要，顧客可到出閘口列印購物收據，以作消費記錄。
travelwell
位置︰離港層（L6）天際走廊，近 24 號閘口
營業時間︰10am-7pm
網址︰www.hongkongairport.com/tc/shop-dine/shopping/travelwell
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