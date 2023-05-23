加入最愛專欄 收藏文章

由北海道起家的 NITORI 早在1967 年創立，品牌憑著親民價的高質日系家品打響名堂，成為人氣「國民家品店」 ，全球擁有超過 900 家分店，更被視為 IKEA 的競敵。今年 9 月 NITORI 將進駐九龍灣，在港開設首間旗艦店，即睇這間日本「國民家品店」有咩必買item！

位於 MegaBox 的全新 NITORI 旗艦店佔地約 2 萬平方呎，售賣超過 5,500 件家品，由梳化、衣櫃、餐桌、寢具至餐具，甚至專為兒童設計的家品都有，種類應有盡有。最受歡迎要數自家研發的 N COOL「接觸涼感」寢具系列，能吸水速乾、抗菌防臭，最適合香港溫暖又潮濕的天氣。日本分店還可以找到小型家電，以及提供客製化窗簾機，讓大家自選喜愛的顏色、材質和尺寸，未知香港店會否引入呢？

NITORI

地址︰MegaBox L6

預計開店日期︰2023 年 9 月







etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多