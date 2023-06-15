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暑氣逼人，想舒舒服服度過炎夏，開冷氣就少不得！冷氣機耗電量高，不少精明家庭會將冷氣溫度調高，並搭配耗電量較低的風扇使用，既可以節省能源，又可均勻地將冷風送到室內每個角落，體積小巧的循環扇就是近年受歡迎的風扇款式之一。消委會近日測試市面上12款循環扇的表現，發現8款樣本安全性欠佳，或增觸電、兒童受傷風險，另外樣本間的送風量亦相差逾5成。哪些風扇集齊涼、平、安全、慳電於一身呢？



（消委會圖片）

消委會從市面上選購的12款循環扇，測試樣本的安全度、送風量、省電程度、噪音水平等，當中8款扇葉介乎18至21cm，其餘4款直徑則為14至16cm。有4款樣本獲最高4.5分總評，包括第二低價的「米家」樣本（$459），表現比起價錢最貴的「億世家」（$1,149）出色，消委會建議市民購買時貨比多家。



米家 ZLXHS01ZM 循環扇性價比最高！（網上圖片）

origo安全性最高 Turbo Italy潛觸電危機

循環扇或伴冷氣開通宵，不能忽視其安全性！消委會參考國際標準IEC 60335-2-80進行安全測試，當中僅「origo」通過所有測試項目，而「德國卓爾」、「米家」和「樂信牌」只在標示說明方面表現有不足，4款樣本都獲最高分的4.5分總評，其餘8款樣本都有部分安全測試項目未能通過。

「Turbo Italy」的內部電路板上個別帶電部分之間的絕緣距離不足，較標準要求的2.0毫米少1.0毫米，增觸電風險。而「Turbo Italy」與「THOMSON」、「JNC」和「三信」的風扇罩和扇葉在拆下後，用家可接觸的摩打轉軸與個別內部帶電部分之間的絕緣距離不足，較標準要求的8毫米少2.8至4.3毫米。若用家拆出風扇罩和扇葉時沒有切斷電源，或有機會觸電。消委會提醒，拆風扇罩和扇葉時必須確保已拔去電源插頭，免生意外。另外，消委會模擬試驗兒童手指被夾在風扇頭與底座之間的空隙，發現「愛麗思」上下搖擺運作時，被夾時承受力度（16牛頓）超出標準上限（15牛頓），家長應將風扇放於兒童不能接觸的地方。

伊瑪牌和三信部分批次需回收

測試又發現，「伊瑪牌」的部分內部塑膠元件和「三信」的部分外殻膠料未能通過針燄測試，著火後未能在30秒內自動熄滅，阻燃能力不合標準要求，機電署籲停用，供應商亦安排回收。伊瑪牌循環扇的受影響批次為2022年4月起發售，生產批次號碼S/N 1510O060665至S/N 1510O061664；而三信牌的受影響批次自2022年3月起發售，機身生產批次編號第8至11個號碼為2203。消費者如已購買相關產品，可致電萬利嘉實業有限公司（ 2422 1244）及宏俊有限公司（2341 2381）更換零件。



伊瑪牌IFQ-243R 循環扇部分批次需回收

（網上圖片）



三信牌SCF0619 循環扇部分批次需回收

（網上圖片）

樂信牌最涼 邊3款能源效率最高？

吹風扇最緊要涼，而送風量高低就直接影響涼快感覺。消委會量得的樣本送風量介乎每分鐘10.1立方米至21.2立方米，相差52%。在扇葉直徑較高的組別中，送風量最高的樣本是「樂信牌」（扇葉直徑達21cm），其次為「德國卓爾」（扇葉直徑達19cm），每分鐘達20.4立方米。而送風量最低的樣本為「THOMSON」（扇葉直徑18cm）。至於扇葉直徑較低的組別，送風量為每分鐘10.3至13.3立方米，送風量最低的是「三信」（扇葉直徑14cm）。消委會指，一般而言扇葉直徑愈大，送風量愈高。

比較省電程度，循環扇樣本間每瓦特可產生介乎0.4立方米/分鐘至1.2立方米/分鐘的送風量，相差67%。當中「米家」、「普樂氏」和「origo」的能源效率最高，而「THOMSON」、「Turbo Italy」、「伊瑪牌」、「JNC」、「愛麗思」和「三信」的能源效率最低，送風量為每瓦特0.4至0.5立方米/分鐘。總括而言，直流電摩打（DC）驅動扇葉的樣本的能源效率，比起用傳統交流電摩打（AC）驅電扇葉的樣本較佳。

睡眠時開循環扇，當然希望風扇運作時夠寧靜。12個樣本中，「德國卓爾」表現最好，無論在最高風速檔或最低，噪音水平都較普遍樣本低。而「樂信牌」和「伊瑪牌」表現較遜色，最高風速檔量得分貝，相當於街道雜音水平。







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