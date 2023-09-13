加入最愛專欄 收藏文章

日本 NITORI 終於落實在 9 月 22 日進駐 MegaBox！貴為「國民家品店」，來自北海道的 NITORI 多年來憑平價高質日系家品深得當地人喜愛，至今已於全球擁有超過 900 家分店，今年 5 月更宣佈開設首間香港旗艦店，記者發現 NITORI 最近也低調推出官方網店，率先預告在香港店找到的家品 item。

Read More︰

日本「國民家品店」NITORI登港！2萬呎巨舖賣平價日系家品！一次過睇貨品種類、開幕時間

上回預告過 9 月開幕的 NITORI 香港店將選址在九龍灣 MegaBox，佔地約 2 萬平方呎，售賣超過 5,500 件家品，由梳化、衣櫃、餐桌、寢具至餐具，甚至專為兒童設計的家品都有，最大賣點一定是價錢親民，性價比高；網店所見，店內家品現已陸續上架，分餐廳用品、廚房用品、床品、收納用品、浴室用品、家居布藝等超過 10 個大類，而且大多貨品定價不算高，如擦手巾只需 $12.9，榻榻米室內拖鞋為 $39.9，塑膠收納籃則是 $59.9 起，還有垃圾桶、枕頭、被套、地墊等，全走簡約日系風，難怪被視為 IKEA 的競敵。

玻璃杯 極光 310ml $27.9

日式超輕量大盤 青藍 $79.9

塑膠收納籃 $59.9

兔子擦手巾 $14.9

白色晾衣夾 10 件 $11.9

被套 花期 $279

網店上暫時未見自家研發的日本熱賣 N COOL「接觸涼感」寢具系列，其吸水速乾、抗菌防臭功能，同樣適合香港溫暖又潮濕的天氣。

NITORI 香港店

開店日期：2023年9月22日

地址︰MegaBox L6

網址︰www.nitori.com.hk/







etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載