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很多人生活上都離不開音樂，而大家除了會用耳機，有時在家或者去開Party都可能會用到揚聲器去播歌。而消委會今次就測試了16款藍牙/Wi-Fi揚聲器，價錢有平有貴，而測試項目包括音響質素、省電程度、電池表現及使用方便程度等等。最後發現，6款揚聲器音質優秀，而插電式揚聲器中1款售價$3,499的音箱可以媲美另一款售價$10,980的英國音響，大家都同樣取得4星半總評。好，大家如果要更換自己家中的揚聲器就可以看下去，看看自己在不同的要求有甚麼好選擇！

消委會測試16款藍牙/Wi-Fi揚聲器

消委會近日測試16款藍牙/Wi-Fi揚聲器，當中包括7款插電式型號（不設充電池）及9款內置充電池的可攜式型號，價錢由$599至$10,980不等。16款藍牙/Wi-Fi揚聲器分別為：

插電式型號（不設充電池）

1. Marshall - Stanmore III ($3,499)

2. KEF - LSX II (1對) ($10,980)

3. Denon - Home 250 ($3,980)

4. Sonos - Era 300 ($4,499)

5. Sonos - Era 100 ($2,499)

6. Apple - HomePod (第2代) ($2,299)

7. Apple - HomePod mini ($749)

內置充電池的可攜式型號

8. JBL - Boombox 3 Wi-Fi ($4,998)

9. Bang & Olufsen - Beosound A5 (Nordic Weave) ($8,498)

10. Sony - SRS-XG300 ($2,799)

11. LG - XBOOM 360 XO3QBK ($2,499)

12. Marshall - Middleton ($2,799)

13. Devialet - Mania ($6,990)

14. JBL - Charge 5 Wi-Fi ($1,998)

15. ULTIMATE EARS - WONDERBOOM 3 ($599)

16. 雅馬哈 Yamaha – WS-B1A ($1,180)

下一頁：16款藍牙/Wi-Fi揚聲器音響質素測試+使用方便程度







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