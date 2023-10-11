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永安百貨超級購物日開始喇！即日起至10月29日，永安百貨推出大量優惠，包括買滿指定金額送現金券、恒生信用卡尊享折扣等，另外各大門市亦有限時指定優惠，更有產品低至3折，以$599就可以入手原價$2,698的煮食鍋套裝！即睇有咩超筍著數！

3大門市超筍優惠！買滿$1,800送$50現金券！

永安百貨超級購物日回歸！即日起至10月29日，永安百貨推出多種優惠等你掃貨！於3大門市—上環總店、彌敦道店及尖東店累積購物滿$1,800，即送$50永安現金券1張，下次購物即可當現金$50使用，沒有消費門檻！無論服裝、廚房用品、鞋、寢室用品等都有部門優惠，大家出門購物前記得上網下載好優惠券！到場買到一袋二袋十分沉重都不怕，買滿$1,200，憑當日永安百貨發票可享免費送貨服務！另外，於上環總店及彌敦道店買滿$300就有免費泊車1小時優惠，每位顧客最多可享2小時免費泊車，啱晒揸車人士！

超級購物日超筍著數（適用於上環總店、彌敦道店及尖東店）

1. 永安現金券：即日累積購物滿$1,800，即可換領$50永安現金券1張，下次購物可作現金$50使用。數量有限，送完即止。

2. 部門優惠：憑優惠券購買指定貨品滿指定金額，可享折扣優惠，優惠券請按此

3. 免費送貨服務：購物滿$1,200，憑當日永安百貨發票可享免費送貨服務。

4. 泊車優惠：於上環總店及彌敦道店購物滿$300，可享免費泊車1小時優惠，每位顧客最多可享2小時免費泊車。車位有限，先到先得。

永安百貨

上環總店

地址：香港上環德輔道中211號永安中心（港鐵上環站E3出口）

超級購物日營業時間：上午10時至晚上8時半

電話：2852 1888

彌敦道店

地址：九龍彌敦道345號永安九龍中心（港鐵佐敦站A出口）

超級購物日營業時間：上午10時半至晚上9時半

電話：2710 6288

尖東店

地址：九龍尖沙咀東部麼地道62號永安廣場（港鐵尖東站P1出口）

超級購物日營業時間：上午11時至晚上8時

電話：2196 1388

永安網店

網址請按此

超級購物日時間：即日起至10月29日上午10時至晚上9時半

電話：2318 2455

（圖片來源：永安百貨）

指定信用卡簽帳有額外優惠

恒生信用卡用戶注意！當即日單一簽賬淨值滿指定金額，即送最多總值$250現金券！只要買滿$2,000至$5,000，可獲1張$50現金券；買滿$5,000至$8,000，則有3張$50、總值$150；而簽帳滿$8,000或以上，就大派5張$50現金券，總值$250。憑卡到門市購買指定精選貨品，還有95折優惠！想買大型電器或高價位產品的大家，不妨考慮使用恒生信用卡付款，賺盡所有著數！

恒生信用卡客戶專享優惠

1. 單一簽賬淨值滿$2,000至$5,000，可獲1張$50現金券

2. 單一簽賬淨值滿$5,000至$8,000，可獲3張$50現金券，總值$150

3. 單一簽賬淨值滿$8,000或以上，可獲5張$50現金券，總值$250

4. 於永安百貨3大分店購買精選貨品即可享額外95折

恒生信用卡客戶專享優惠詳情請按此

（圖片來源：永安百貨）

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