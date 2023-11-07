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今時今日，大家配眼鏡不只追求看清事物，還把它當成穿搭的一部分，隨著衣服的顏色，換上適合的眼鏡，很多人視力沒有問題都會配一副來襯衫！一副眼鏡不便宜，大家花上金錢亦會想找到自己的命定鏡框，不過往往有機會試完一輪也找不到最愛的一款！最近有本地公司研發了嶄新兼個人化的全自選配鏡體驗，於明天開鑼的國際眼鏡展展示，讓大家親身體驗一下，只要用電腦程式就可以自由配搭適合你的眼鏡款式！小編今次親身體驗，即睇最新配眼鏡模式點玩法！

一分鐘唔使掃瞄3D頭像！

左揀右揀都選不到最合乎心意的眼鏡，當喜歡鏡框形狀，顏色又可能不合心水，這時候不妨使用本地公司3DNA Technology Limited研發的嶄新互動體驗訂製眼鏡平台，大家站在鏡頭面前，跟從指示將頭部轉向左及右邊，儀器就會很快360度掃瞄及量度你的臉型，1分鐘都不用就展示到你的3D頭像！

超過百種眼鏡框、顏色等任你揀！無限款式一次過比較

大家可以隨意將超過100種不同形狀的眼鏡框、不同顏色鏡片等組合出無限的款式！過程中可以任意轉動3D頭像，連耳朵亦看得一清二楚，方便調節架耳柄及鼻橋長度！假如你是個三心兩意的人，就可以逐個款式配搭好再儲存，然後一次過展示出來，到時哪款最適合自己就一目了然，小編當時就試了6款眼鏡款式，有日常款，亦有太陽眼鏡等，即時看到哪款最符合臉型！

揀好款式後，還可以刻名在架耳柄上，文字、大小及位置由你決定！假如你是密密換眼鏡的時尚達人，只要眼鏡店有把你曾經掃瞄的樣貌儲起，就可以即時讓你再次設計自己的新眼鏡，不用重新進行整個過程，又不用左試右試那麼多款眼鏡，大大縮短配眼鏡的時間！至於受視力問題影響的鏡片厚度等會由店內的視光師提供專業意見，大家只需專注於揀好心水款式就可以！

現時香港只有蔣氏眼鏡有這部全自選配鏡體驗的儀器，大家如果想以全新角度體驗配眼鏡，不妨前往試一下！假如你是從事眼鏡零售服務，希望客人有更佳的配鏡服務，可以到明天開鑼的國際眼鏡展（展覽位置: 1CON-046）試用一下，預先登記了就可以免費入場，而現場登記就需要$100！屆時除了有配鏡體驗外，還有各種研討會，包括眼鏡業市場趨勢概況、設計變革等，歡迎業界交流意見！

第31屆香港國際眼鏡展

日期：11 月8至10日（星期三至五）

時間：

8日及9日：上午9時30分至下午6時30分

10日：上午9時30分至下午5時

地點：香港會議展覽中心

費用：預先登記者免費；現場登記費$100

個人化全自選配鏡體驗展覽位置：3DNA Technology Limited 1CON-046











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