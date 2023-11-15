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自從疫情過後，大家都紛紛出外旅遊散散心，而選好目的地後第一件事必定是訂購機票、酒店。在訂了機票後，最怕就是航班變動，令到自己的旅程大失預算。消委會近日指，曾接獲不少因航班變動所引致的消費糾紛，2023年首10個月接獲1,537 宗有關機票預訂的投訴，比2022年同期的727宗增加逾一倍，當中包括了更改機票條款、航班被取消及退款安排延誤，即睇最近事主可不可以順利解決！

消委會航班變動消費糾紛│個案1. 「靈活套票」不等於免費改期，只豁免改期費？

事主在航空公司網站上購買了「靈活套票」，以享有3次免費更改航班日期及時間的服務，令到旅程可以更彈性。而在出發前2星期，因為丈夫工作關係，事主需要押後出發時間，於是要求將出發時間延遲2天。但航空公司回覆，如要改日期的話，每位乘客要繳付$920。換句話說，雖然事主入手了「靈活套票」，仍要交$1,840的費用才可以更改。

事主認為根據官網描述，「靈活套票」理應可免費更改航班日期3次；後來航空公司職員再聯絡指，因有其他乘客取消機票，所以事主能以較低價錢每位$430更改日期。雖然事主有繳付額外費用共$860，但認為航空公司所提供的「靈活套票」資料有誤導之嫌。

圖片來源：Unsplash @Marco López

消委會後來介入，了解到原來網上購票所顯示的「3次免費更改日期及航班」是豁免改期費，在網上有列明當中會收取機票差價、稅項等費用。而事主因為更改出發日期外，還將經濟客艙代碼N升級至經濟客艙代碼M，所以航空公司要求補回差額。最後，航空公司拒絕退款，並提示乘客要了解清楚服務的條款及細則，好像是更改日期、航班、取消行程、退票、機票差價及稅項等相關費用。

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