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作為都市人和上班族，電腦屏幕（俗稱「芒」）是每天都會接著的工具，不論是工作需要還是作電視、串流、打機之用，一個靚芒足以大大提升工作效率和娛樂效果。坊間的電腦屏幕款式眾多，究竟點揀好？是次消委會測試就對23款分別為約24吋和約27吋的電腦屏幕進行測試，發現當中慳電程度、啟動反應及功能可以差距甚大，大家在選擇電腦芒前，不妨參考以下電腦屏幕選購手指南！

網片來源：Freepik

畫面質素睇色彩光暗、流暢度、視角、防反光設計

不論你買電腦芒的目的是工作用途還是娛樂享受，電腦屏幕的畫面質素必定是消費者最關心的元素之一。消委會以觀看影像／影片、色彩光暗、流暢度、視角及防反光設計作測試準則，發現整體樣本於大部分項目的表現都頗接近。當中聲稱適用於電競的「Asus VG249QM1A」及「LG UltraGear 27GP850-B」的畫面流暢度較其他樣本佳；防反光設計整體以24吋樣本較27吋的優勝。

LG UltraGear 27GP850-B（網片來源：LG官網）

在家工作或長時間用戶要留意用電量！邊款全年耗電量最多？

近年盛行Work from home的工作模式，不少打工仔都希望入手一個較高質的電腦芒以應付工作所需。如果你是WFH用家和長時間使用電腦的用戶，就要留意電腦屏幕的慳電程度。是次測試主要比較樣本的估算全年耗電量，假設每日平均使用3小時，待機8小時及關機13小時，23個樣本的全年耗電量由12.5kWh至36.5kWh（千瓦小時）。當中24吋型號中以「Dell P2422H」耗電較少，27吋型號則以「LG UltraGear 27GP850-B」及「BenQ PD2705U」最耗電。假設每度電的費用為$2，全年使用顯示器的電費約由$25至$73，真係小數怕長計啊！

BenQ PD2705U（網片來源：BenQ官網）

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