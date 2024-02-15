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不少咖啡控每天早上都習慣喝一杯醒神咖啡，要是直接在家添置一部特濃咖啡機就更方便。消委會近日測試 12 款特濃咖啡機，包括全自動及咖啡囊式型號，發現不論平價、貴價咖啡機製作的咖啡亦味道不俗。不過有 2 款飛利浦全自動咖啡機所沖調的咖啡溫度不穩定，連續沖調時，最大的溫度相差可達19℃。

（圖片來源︰unsplash）

這次特濃咖啡機比併由國際消費者研究及試驗組織統籌，12 款特濃咖啡機型號包括 9 款售價由 $4,288 至 $13,888 的全自動機及 3 款售價由 $1,088 至 $1,988 的咖啡囊式（coffee capsule）機。實驗室技術人員以各樣本沖調一般濃度咖啡（regular espresso）、超濃度咖啡（strong espresso）及泡沫咖啡（cappuccino），再由品嚐人員進行味道評審。此外，沖調過程中也有一系列的效能測試及評審，包括預熱及製作速度、咖啡溫度、同時沖調的 2 杯咖啡的差別、省電程度、使用方便程度、寧靜程度及個人化設定等。

【全自動咖啡機】

消委會咖啡機｜De' Longhi ECAM450.86.T Eletta Explore

評分︰★★★★

De' Longhi ECAM450.86.T Eletta Explore（$13,888）

意大利品牌 De' Longhi 的全自動即磨咖啡機 ECAM450.86.T Eletta Explore 獲消委會評為四星咖啡機，大讚它使用方便，容易操作及清洗；而且咖啡整體味道均衡、口感佳，尤其是製作泡沫咖啡，打出的泡沬豐盈綿滑。唯一缺點是省電表現一般，預熱時耗電量較多。

消委會咖啡機｜De' Longhi ECAM370.95.T Dinamica Plus

評分︰★★★★

De' Longhi ECAM370.95.T Dinamica Plus（$9,998）

De' Longhi 另一部全自動即磨咖啡機同獲四星評分，消委會指用它沖調的咖啡整體味道均衡、口感不錯，香氣濃郁；同時沖調 2 杯時，容量也分配平均。若是製作泡沫咖啡，程序簡便，奶壺也容易安裝、拆除，不過要是製作超濃度咖啡，速度則較慢，平均需時 61秒。

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