2024-03-14Text: Sammy Leung
消委會｜手機維修保養大檢閱！Apple / Samsung / 華為 / 小米6大手耭品牌維修屏幕換電收費點計？這款手機爆Mon收$5,770！邊款延長保用計劃最彈性？耳機可否只換單邊？即睇消委會分析
現時，大家出外都會必備手機及耳機，但使用途中一個不小心壞了，大家就要去找找購買時留下的售後保用等等，看看有沒有辦法可以延長電子產品的壽命。近日，消費者委員會就整合市面上部分手機及耳機品牌的售後保用、延長保用及保用期外的逐次維修服務範圍和收費等資料，一齊看看吧！
消費者委員會在今年1月調查了6個手機品牌及11個耳機品牌（當中6個亦為手機品牌），當中包括6款直身智能手機、3款摺疊式屏幕智能手機，以及11款附主動式降噪功能的真無線藍牙耳機的保用服務的資訊。先看看手機品牌及型號包括：
1. Apple 1TB iPhone 14 Pro Max 太空黑($13,599)
2. 榮耀HONOR X9b 5G($2,699)
3. 榮耀HONOR Magic V2($10,999)
4. 華為Huawei P60 Pro （8+256 GB）洛可可白($7,988)
5. 華為Huawei Mate X3羽砂黑($15,988)
6. 三星Samsung 256GB Galaxy S23 Ultra($9,698)
7. 三星Samsung 256GB Galaxy Z Flip5($8,298)
8. 索尼Sony Xperia 10 V (XQ- DC72) ($3,499)
9. 小米Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G($2,699)
在手機方面，今次消委會的調查涵蓋6個較受歡迎的手機品牌，共9款型號，售價由$2,699至$15,988，當中有超過一半逾$7,500。但消委會指出，手機售價的高低和售後保用服務未必有直接關係。而以上品牌均有提供售後保用服務，但免費維修服務主要因原材料或生產工藝缺陷所致的故障，而保用期只有1年或12個月。
Apple iPhone 14 Pro Max(圖片來源：Apple)
消委會手機維修保養│屏幕維修費：最高可佔手機建議零售價約36%
可能大家最常的手機損毀就是「爆屏幕」，所以今次先看看這部分！因為手機售後保用的範圍並不包括因意外導致的損壞，所以大家屏幕維修須自行付費維修，如果是在售後保用期內，維修屏幕的費用連同所需的人工費由最低是小米Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ，只需$483，佔該手機的建議零售價約17.9%；最高則是華為Huawei Mate X3羽砂黑，需要$5,770，佔該手機的建議零售價約36.1%。所以是實際維修總費用或佔機價的百分比，都有顯著差異。
華為Huawei Mate X3(圖片來源：華為)
以下為售後保用下，不同的手機品牌及型號外屏幕維修費：
1. Apple 1TB iPhone 14 Pro Max 太空黑 $3,249
2. 榮耀HONOR X9b 5G 自購買日起一年內碎屏保一次
3. 榮耀HONOR Magic V2 $1,273
4. 華為Huawei P60 Pro （8+256 GB）洛可可白 零件費$1,819+人工費$150
5. 華為Huawei Mate X3羽砂黑 零件費$1,039+人工費$150
6. 三星Samsung 256GB Galaxy S23 Ultra $1,550
7. 三星Samsung 256GB Galaxy Z Flip5 $1,030
8. 索尼Sony Xperia 10 V (XQ- DC72) 零件費$900
9. 小米Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 零件費$363+人工費$120
以下為售後保用下，不同的手機品牌及型號內屏幕維修費：
1. Apple 1TB iPhone 14 Pro Max 太空黑：不適用
2. 榮耀HONOR X9b 5G ：不適用
3. 榮耀HONOR Magic V2 ：可加購內屏更換服務 自購買日起一年內一次
4. 華為Huawei P60 Pro （8+256 GB）洛可可白：不適用
5. 華為Huawei Mate X3羽砂黑：零件費$5,620+人工費$150
6. 三星Samsung 256GB Galaxy S23 Ultra：不適用
7. 三星Samsung 256GB Galaxy Z Flip5 $2,740
8. 索尼Sony Xperia 10 V (XQ- DC72) ：不適用
9. 小米Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ：不適用
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