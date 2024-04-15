消委會最新超市價格調查公開︰平均售價按年升1.9%！邊3種食品加幅最大？金莎加近4成！日本蛋加幅幾多？這款日本米竟跌7.6%！金象米平咗？

加入最愛專欄 收藏文章

消委會剛公布 2023 年度超市價格調查，以惠康、百佳及 AEON 三間大型連鎖超市的貨品平均售價計算 54 組日用品種類的按年價格變動，發現貨品平均售價按年升 1.9%，升幅較前一年略為收窄，亦較同期綜合消費物價指數的 2.1% 低。

疫後的 2023 年沒有物資搶購潮、全球物流回復正常，超市部分貨品價格也因而升幅放緩甚至回落，但仍有 35 組貨品因供應緊張，價格繼續攀升。當中以「朱古力／糖果」升幅最大，其總平均售價較 2022 年上升達 23.7%，原因是部分可可豆主要生產國去年受惡劣天氣等因素影響致可可豆失收，價格飆升。其次依次為「餅乾」（11.7%）及「雞蛋」（10.6%），消委會提到，日本、美國等地去年先後爆發禽流感，令本港雞蛋供應一度緊張，總平均售價在去年大幅上升 10.6%。

Read More︰

日本蛋荒持續！雞蛋老行尊教揀靚蛋！邊款味道媲美日本蛋？邊款質素最穩陣？揀蛋必學呢3招

【朱古力／糖果】

● 金莎朱古力（30粒） 375克平均售價︰（2022年）$63.9 →（2023年）$88.4 — 升幅 38.3%

● 瑞士三角牛奶朱古力 100 克平均售價︰（2022年）$9.8 → （2023年）$13.0 — 升幅32.7%



【餅乾】

● 麥維他消化餅 500 克平均售價︰（2022年）$15.4 →（2023年）$18.9 — 升幅 22.7%

● 太平芝麻梳打餅 100克平均售價︰（2022年）$5.3 → （2023年）$6.3 — 升幅 18.9%



【雞蛋】

● Sunny Queen走地鮮雞蛋 6 隻平均售價︰（2022年）$35.4 →（2023年）$41.3 — 升幅 16.7%

● 新紀元白蛋 10隻平均售價︰（2022年）$24.4 →（2023年）$28.3 — 升幅 16%

金莎朱古力 30粒裝平均售價按年升逾 38%。

Sunny Queen走地鮮雞蛋 6 隻售價也由 2022 年的 $35.4 升至 $41.3，升幅達 16.7%。

下一頁︰糧油罐頭售價轉趨穩定！急凍糕點跌最多達3.8%







全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！