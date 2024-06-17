消委會測試10款空氣清新機！$1,899平價小米獲4.5星嬴過$7,880Dyson！邊款去除甲醛最快？揀空氣清新機需考慮一物成本

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住在香港，很多人為了居住空氣更好，都會入手空氣清新機。最近，消委會與機電工程署合作測試10款空氣清新機的效能及安全程度，更公布了測試結果。結果發現，今次的空氣清新機的去除顆粒物及甲醛的速度及能源效率參差，即睇結果！

消委會空氣清新機│測試10款空氣清新機

最近，消委會與機電工程署測試了10款空氣清新機，10款空氣清新機款式及價錢如下：



1. LG AS60GHWG0($2,980)

2. 小米 Xiaomi空氣淨化器 4 Pro (AC-M15-SC) ($1,899)

3. Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde BP03($7,880)

4. b-MOLA BM100($4,888)

5. SHARP KI-N50A-W($4,480)

6. 法國特福 Tefal PT3030($2,058)

7. 3M FAPHK-T02WA-F1($3,290)

8. Panasonic F-PXV35H($2,680)

9. 飛利浦 PHILIPS AC0850/31($1,798)

10. 大金 DAIKIN MC30YBFVM3($2,600)

今次的空氣清新機售價由$1,798至$7,880不等，所有樣本都附有HEPA（High Efficiency Particulate Air）過濾器，更聲稱可隔除香煙煙霧、塵埃、病毒及細菌等。大部分都會顯示室內空氣質素，除了「b-MOLA」及「大金DAIKIN」。而今次會按聲稱最大適用房間面積分為3個組別：

第1個組別面積介乎646平方呎至1000平方呎（約60平方米至100平方米）：

1. LG AS60GHWG0($2,980)

2. 小米 Xiaomi空氣淨化器 4 Pro (AC-M15-SC) ($1,899)

3. Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde BP03($7,880)

4. b-MOLA BM100($4,888)

第2個組別則介乎387平方呎至413平方呎（約36平方米至38平方米）：

1. b-MOLA BM100($4,888)

2. SHARP KI-N50A-W($4,480)

3. 法國特福 Tefal PT3030($2,058)

第3個組別介乎 248平方呎至280平方呎（約23平方米至26平方米）：

1. Panasonic F-PXV35H($2,680)

2. 飛利浦 PHILIPS AC0850/31($1,798)

3. 大金 DAIKIN MC30YBFVM3($2,600)

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