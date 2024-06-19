消委會蒸氣熨斗大比拼！$2,498飛利浦媲美$4,998百靈牌？只得4款獲四星高評分！壓力式熨斗除皺褶最強！邊5款未必能用足5年！即睇詳細評分

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上班上學想給人一個精神奕奕的印象，首先要穿著一套筆挺的衣服！傳統熨斗較重，稍一不慎又會熨燶衣物，因此很多人會選擇蒸氣熨斗，重量較輕之餘，幾乎任何物料的衣物都能使用，十分方便！不過市面上那麼多牌子及款式應該怎樣選擇？消委會發布蒸氣熨斗的測試報告，評估持續蒸氣輸出量、除皺褶效果、耐用程度等。有意入手蒸氣熨斗的話，不妨參考一下測試結果！

測試24款蒸氣熨斗及蒸氣掛熨機型號！價錢介乎$200至$9,980！

測試由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌，樣本於歐洲購買，本報告涵蓋當中24款在本港有售的蒸氣熨斗及蒸氣掛熨機型號，售價由$200至$9,980不等，以蒸氣輔助橫熨或掛熨衣物。樣本分為較常見的傳統蒸氣熨斗、壓力式蒸氣熨斗（steam generator iron）、手提式蒸氣掛熨機及直立式蒸氣掛熨機4大類，適合日常使用，當中壓力式蒸氣熨斗型號的可拆式水箱設於機身底座，使用時將水箱內的水加熱成蒸氣，再以氣泵經喉管把蒸氣推送至熨頭。由於其水箱容量較傳統蒸氣熨斗的大，故一般能比傳統蒸氣熨斗輸出較大量及較長時間的蒸氣。

（圖片來源：Envato）

各款蒸氣熨斗功能、設計不一！部分設感溫模式因不同物料調節溫度？

不同牌子的設計都有不同，普遍熨斗及部分掛熨機的熨頭都備有一塊平滑的底板（sole-plate），不少都加上特別塗層，當中「Laurastar Lift Xtra」（#6）及「特福QT2020 lxeo Power」（#24）採用沒有塗層的金屬底板。底板內置發熱線，使用時加熱至用戶設定的溫度以熨平衣物。「百靈牌IS7286BK CareStyle 7 Pro」、「飛利浦PSG6064/86」、「特福GV9820 Pro Express Vision」、「飛利浦GC7846/86」、「百靈牌IS2577VI CareStyle Compact Pro」、「Laurastar Lift Xtra」、「特福FV6872 Smart Protect Plus」及「特福QT2020 Ixeo Power」（#1至6、#9及#24）聲稱設有保護衣物或感溫模式，會因應不同衣物布料自動調節溫度。

Laurastar Lift Xtra（#6）

（圖片來源：消委會）

特福QT2020 lxeo Power（#24）

（圖片來源：Tefal）

手提式蒸氣掛熨機多用於掛熨衣物，而此類樣本中不少設有小型金屬底板，聲稱亦可配合熨衫板橫熨衣物。2款直立式蒸氣掛熨機樣本的設計獨特，其中「特福Tefal YT3040」（#23）聲稱為衣物護理機，將衣物掛於機內，然後拉起風琴式外罩並啟動相關程序，蒸氣會噴向機內的衣物以去除皺褶；「特福Tefal QT2020」（#24）的掛熨架則備有可旋轉的熨衫板，可垂直或平放，用戶可按需要掛熨或橫熨衣物。此外，不少樣本設有防水垢清洗提示或自動清洗按鈕，不過本港自來水的水質普遍較軟，鈣質含量較歐洲的供水低，故一般需要清洗水垢的頻密程度會較低。

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