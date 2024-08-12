美食博覽2024 | 「E人」和「I」人逛Food Expo應從何入手？「E」人必去尊貴美食區！$20超值價試飲十四代清酒！「I」人買按摩椅送手提按摩器

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近年人人掛在嘴邊談論MBTI， E人（Extrovert）外向好動、社交能量爆棚，I人（Introvert）則喜歡透過獨處補充能量，偏向關注自己内心世界，連消費購物的方式也大不同。美食博覽今個星期四開鑼，還有同期的家電．家居．博覽及美與健生活博覽，將會是今個夏日最多元的吃喝玩樂和購物體驗活動。今年多個展覽首次以跨展形式設立四大生活化主題日，絕對能滿足所有「E人」和「I人」的需求！現在就先以「E人」和「I人」雙重角度，預覽萬衆期待的3個展覽吧！

美食博覽2024 | 推介給「E人」：三五知己美酒體驗飲個夠！

作為「E人」，經常出席不同的社交場合與聚會，又怎少得美酒佳釀？去逛美食博覽「尊貴美食區」就沒錯！

美食博覽尊貴美食區繼續打造七大主題區域，其中「醇酒‧醉人」及「啤酒‧暢飲」區帶來來自世界各地的美酒，更有不少震撼優惠價，實在有待「E人」沉浸發掘！

無糖版黑朱古力利口酒及朱古力利口酒

（展位：3B-D13；零售價：$238，展會限定買二送一）

朱古力利口酒甜中帶甘，男女老少皆宜，同朋友一起享受朱古力與伏特加的香濃順滑，今次飲幾多都唔怕啦！

十四代 本丸

（展位：3B-C01；零售價： $2,780，展會限定價：$2,480，8月16-18日5pm - 7pm限量$20試飲50ml指定十四代作品）

本丸的香味有別於一般的本釀造，柔順易飲，精米步合為60%，整體平衡得宜，實屬上乘盛之作！8月16至18日期間，每日指定時段設有限定10個名額，只須以港幣$20的超值價即可試飲50ml指定十四代作品，還有$1大吟釀展場試飲優惠，即場與三五知己分享清酒滋味。

相信不少E人都嚮往飲飽食醉的氛圍當中，咁就要記得參加8月16日（星期五）「Happy Friday」主題日的狂熱派對！在「尊貴美食區」內還有busking表演，讓大家大飽耳福。而8月17日（星期六）的晚上則有「K-Pop韓熱舞蹈表演」，由多位舞者帶來精彩的K-pop演出，盡興周末！

美食博覽2024 | 推介給「I人」：尋寶掃最抵家電家品

內歛、愛獨處的「I人」，特別推介到訪家電．家居．博覽及美與健生活博覽，搜羅大小家電、家居「好幫手」，打造最舒服家居小天地，就時常都可hea在家啦！提提大家，不少家電家品都有場內優惠，大家要把握機會掃平貨！

NowMi Lab STORM 漩渦三相塑顏棒

（展位：3E-C14；展會限定價：$3,999）

為各位「I人」介紹美與健生活博覽中的塑顏棒，方便輕巧，輕鬆改善臉部暗沉鬆弛 。在家都可以滿足美容所需，最適合喜歡留在家中的你們！

OTO TiTAN ELiTE 按摩椅

（展位：3F-B02；展會限定優惠：送價值$499 Handy Massager）

想一次過體驗優質在家享受，可以睇埋按摩到位的 OTO TiTAN ELiTE 按摩椅。買張舒服的按摩椅，為家居舒適程度提升至更高的層次！在家電．家居．博覽購買OTO 按摩椅更免費獲贈手提按摩器。

DoDoME 貼身衣物洗衣液 (My Melody) 原價$54/樽，展會限定優惠價$90/2樽

（展位：3G-B18）

瑞士品牌 Laurastar S PURE PLUS 一體式熨燙系統機展會限時五折，原價:$19,800; 現有優惠價$9, 999 (每日限量1部)

美食博覽2024及各項展覽開放日期及時間：

日期

美食商貿博覽、香港國際茶展：

開放予貿易買家：8月15日至16日（星期四至星期五）

開放予貿易買家及公眾：8月17日（星期六）

美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽：

8月15日至19日（星期四至星期一）

國際現代化中醫藥及健康產品會議

8月15日至16日（星期四至星期五）

時間

美食商貿博覽、香港國際茶展：

8月15日至16日：上午10時至下午6時

8月17日：上午10時至下午5時

美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽：

8月15日 至18日：上午10時至晚上10時

8月19日：上午10時至下午6時

地點：香港會議展覽中心

票價

• 美食博覽公眾館、美與健生活博覽、家電．家居．博覽2024門票：每位港幣30元 (如參觀同日的「尊貴美食區」需另付追加票價港幣 $10)

• 美食博覽公眾館及「尊貴美食區」、美與健生活博覽、家電．家居．博覽2024預售套票：每位港幣36元*

*8月1至14日預售門票為每位港幣36元，於8月15至19日即日套票為每位港幣40元（套票於全線 7-Eleven及Circle K便利店預售門票為每位港幣$36元。）

備註：公眾人士使用 2024 年 8 月 17日之門票及套票可於當日參觀美食商貿博覽及香港國際茶展

• 「上午進場票」優惠：8月15、16及19日（星期四、五及一），中午12時前入場，只需港幣10元（只限於會場入口收費站，以AlipayHK、支付寶或八達通即時付費入場）

• 「晚間進場票」優惠：8月15、16、17及18日（星期四至星期日）晚上6時後入場，只需港幣10元（只限於會場入口收費站，以AlipayHK、支付寶或八達通即時付費入場）

• 傷健人士票價：港幣10元（可追加票價港幣10元以參觀同日的「尊貴美食區」）

備註：需出示由勞工及褔利局發出之「殘疾人士登記證」（只限於會場入口收費站，以AlipayHK、支付寶或八達通即時付費入場）

• 訪港人士票價：港幣20元（包「尊貴美食區」套票為每位港幣30元）

備註：需前往展覽會場並出示有效的旅遊證件購票

• 3歲或以下小童及65歲或以上的長者（持長者咭或有效年齡證明文件）免費入場

購票方法

• 電子入場券可透過電子支付贊助商BoC Pay、AlipayHK及支付寶手機應用程式；以及01空間電子門票銷售平台、全線7-11、Circle K便利店，及八達通手機應用程式購買。







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