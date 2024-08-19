消委會廁紙｜25款卷裝廁紙大檢閱！鬥吸濕、強韌、柔軟度！大量用呢4款較易塞馬桶？Tempo廁紙格數最少？附詳細價錢、評分

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廁紙是我們每日都會用到的用品，但大家選擇廁紙上，大家會以甚麼為標準？舒適度？價錢？近日，消委會檢測了25款卷裝廁紙，比較了吸濕性能、強韌度、容易沖散程度及柔軟度等，結果發現當中有4款容易沖散程度較低，如每次大量使用或較容易令廁所渠道淤塞！即睇結果！

消委會檢測了25款卷裝廁紙，比較了吸濕性能、強韌度、容易沖散程度及柔軟度等。今次，檢測的25款卷裝廁紙如下：

木漿材料3層紙

1. Watsons 衛生紙3 層 Bathoom Tissues 3 ply：每包$27、每卷2.7

2. 潔柔 C&S Ultra Bathroom Tissue HCJ003-10：每包$30、每卷$3

3. 759阿信屋759 STORE 衛生卷紙10卷裝 Toilet Paper 10 Rolls CK-20P：每包$31、每卷$3.1

4. Meadows 3層印花衛生紙3 PLY PRINTED BATHROOM TISSUE：每包$28、每卷$2.8

5. 維達 Vinda 金裝至尊 Golden Supreme VC4469：每包$30、每卷$3

6. 心相印 Hearttex Bathroom Tissues Extra Soft 3-ply HKBT810：每包$31、每卷$3.1

7. 寶碧 Pulppy 金裝三層卷裝衞生紙10卷裝 Deluxe 3-Ply Bathroom Tissue 10R：每包$30、每卷$3

8. mannings 高級柔軟白色衛生紙Ultra Soft White Bathroom Tissue：每包$23、每卷$2.3

9. 唯潔雅 VIRJOY 珍寶系列三層衛生紙10卷裝 JUMBO 3-Ply Toilet Tissues 10 Rolls：每包$30、每卷$3

10. Tempo 三層天然無香衛生紙 3ply Neutral Bathroom Tissue：每包$36、每卷$3.6

11. NaxoS 3層優質衛生卷紙 (12卷裝)：每包$33、每卷$2.7

12. 皇冠 Andrex 純白潔淨 3層衛生紙 Classic Clean：每包$36、每卷$3.6

13. 佳之選 SELECT 高級壓花衛生紙 無香：每包$24、每卷$2.4

木漿材料4層紙

14. 佳之選 SELECT 衛生紙- 容易分解4層12卷 Bathroom tissue - Disperse 4PLY：每包$27、每卷$2.3

15. 原木日記 WOODDIARY Natural Soft Bathroom Tissue YRT901A：每包$35、每卷$3.5

16. 維達 Vinda 4D Deluxe 立體壓花 (無香) VC4610：每包$32、每卷$3.2

17. 唯潔雅 VIRJOY 極致綿柔四層衛生紙 LUXURY 4-Ply Toilet Tissues：每包$31、每卷$3.1

18. Tempo 閃鑽四層天然無香衛生紙 Prestige 4ply Neutral Bathroom Tissue：每包$39、每卷$3.9

19. 倩絲 ZENSES 4層純白壓花卷紙12卷裝（原味） 4-Ply Embossed Toilet Roll Tissue 12s (Original)：每包$34、每卷$2.8

20. 潔柔 C&S Comfort Softness Bathroom Tissue DJ002-12H：每包$32、每卷$2.7

21. Meadows 4層特級柔韌衛生紙 4 PLY STRONGEST BATHROOM TISSUE：每包$24、每卷$2

木漿材料5層紙



22. Avellana Bathroom Tissue：每包$17、每卷$2.8

23. Junas 高級5層衛生紙 TISSUE：每包$32、每卷$2.7

竹材料3層紙

24. PULPAGE 100% Bamboo Plup Tissue Roll TRB-150：每包$45、每卷$5.6

25. 759阿信屋 759 STORE 3層竹纖維卷紙 Bamboo Toilet Paper：每包$31、每卷$3.1

圖片來源：消委會

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