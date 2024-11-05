熊貓龍鳳胎BB 最新靚相！海洋公園新推盈盈育兒布偶！限量珍藏熊貓透咭 一套共八款點可以拎到？即睇網店精品12大推介

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大家咪好掛住一對熊貓龍鳳胎呢？海洋公園早前透過社交平台，發布大熊貓龍鳳胎、家姐和細佬的最新狀況，片段顯示，細佬不斷爬上家姐身上好「癡身」！海洋公園解釋因為家姐剛由母親盈盈抱出來，身上還保留盈盈的氣味，細佬聞到這陣氣味即爬上家姐身上，希望索多幾啖媽媽的氣味。片段所見兩隻熊貓BB 毛色已經有明顯的分別，黑色的毛髮烏黑，白色的毛髮帶少許粉紅色。

另一段片段則是細佬在飼養員協助下，用奶樽飲奶非常專心及乖巧。

一套八款熊貓透咭 超得意 fans必儲！

近日去海洋公園的朋友，留意了！即日起凡於海洋公園紀念品店單一消費淨價滿港幣$300，即送指定熊貓透咭1張，款式包括有人氣爆棚嘅家姐、細佬，同爸爸媽媽盈盈、樂樂，總共有8款。所有熊貓透咭數量有限，送完即止，而且各店舖派發不同透咭款式，詳情請向紀念品店職員查詢。

地點：園内指定紀念品店及K11 Musea紀念品店

透明咭BB家姐、細佬好可可愛，Fans值得珍藏。

新手爸爸媽媽盈盈、樂樂。

新手爸爸媽媽盈盈、樂樂。

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