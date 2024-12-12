工展會購物攻略：12.14開鑼！$1靈芝福袋、0.01折鮑魚福袋、$90海味福袋，長者咭95折優惠，紅酒買一送一，免費派酒及芝士

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第58屆工展會今個星期六（12月14日）開鑼啦！未出發先興奮，因為大會公布現場大量低至「1元」同「1折」激抵破底價優惠詳情，加上廠商會90周年推出限量福袋，全場超過900個攤位大量著數等緊你。65歲或以上持長者咭老友記免費入場，更享額外95折上折優惠，抵！全新「Chill飲Chill食區」紅酒$30／杯買一送一，更有特色打卡位。入場前，先睇以下超筍購物攻略，準備好購物車仔衝入場掃貨！

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工展會12.14回歸！11大主題區900攤位︰長者免費入場再享95折優惠，開幕日免費派福袋，教你如何獲取$60現金回贈！

如果你打算首日衝入會場掃貨，一定要留意以下優惠。

● 12月14日開幕日首180名入場人士（糖街及興發街入口各90名）獲免費入場及福袋一個(價值$500)

● 身份證姓名及號碼（連括號）有「C」丶「M」丶「A」丶「9」丶「0」任何4個字母或數字於12月14至16日上工展會網站及Facebook登記首1,000名登記即送神秘禮品包

● 每日首1,000名現場購票入場者（糖街及興發街入口各500名）可獲精美禮品一份。

● 每晚7pm 後免費入場

● 90周年拍拍賞，只要拍中9秒即中大獎，9秒以外獲「幸運獎」（需追蹤指定社交平台）

● 填寫《消費指南》內抽獎券、或於Facebook／IG指定帖子留言生日祝福或工展會App會員可參加抽獎

65歲長者咭額外95折

今年工展會特別關愛長者及支持銀髮經濟，65歲或以上持長者咭完全免費入場，全日通行。持長者咭即享所有／指定產品額外5%或以上折扣，包括大家熟悉的名牌，如同珍醬油、京都念慈菴、鴻福堂、安記海味、好棧、紫花油、彩豐行等保健養生用品、食品飲料、蔘茸海味湯料、糧油麵食品牌。

老友記記得帶定長者咭去工展會，仔囡陪同長者去工展會shopping掃平貨都有著數。即睇邊幾間有長者咭折上折優惠。

完整參展商名單

廠商會90周年限量 $1福袋

唔少人都會去工展會提早辦年貨，廠商會90周年限量福袋必成為大家入場率先搶目標，當你以為低至一折好抵，以下介紹3個福袋低至0.01折，認真破底價！濟眾堂$1靈芝福袋$1（原價$584，限量20份）送禮自用皆好，準備新年入廚大顯身手要買阿一「五福臨門」福袋$1（原價$480，限量90份），宏就濕疹三寶福袋$1（原價$269，限量20份）。

南北行尊貴海味福袋籃包花菇皇、花旗蔘、蟲草花、罐頭鮑魚、花茶及湯包等，現時0.3折，$90一大袋勁抵，限量10份！百行達長展長久久套裝包紅白酒2 枝$99（原價$672，限量10入份），SINOMAX指定3個枕頭福袋只需 $500（原價$2147，限量40份）。榴槤fans必搶限量20份的Durain King 貓山王榴槤甜品福袋 $180有多款榴槤甜品。

90周年限量福袋詳情

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