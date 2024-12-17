NITORI全球旗艦店12.19灣仔開幕！合和商場5萬平方呎全層、五大首發商品及開幕購物優惠

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日本NITORI全球旗艦店12.19灣仔合和商場開幕啦！新家品店更是全港最大規模的全球旗艦店，獨佔商場五樓全層，佔地超過5萬平方呎，簡直係家品控的天堂。新店推開幕優惠會員購物可享5倍積分，即日消費滿HK$200，可獲贈香港限定版帆布袋！

被譽為「日本國民家品店」的NITORI以一站式購物體驗為核心，提供數以十萬計的家具括梳化、餐桌椅、衣櫃、窗簾、寢具及餐具等，另有家電、生活雜貨和提供專為兒童設計的家居用品，應有盡有。

NITORI全球旗艦店12月19日盛大登陸灣仔合和商場 獨佔5樓全層逾5萬平方呎。

為慶祝開幕，NITORI特意佈置三輛電車，於開幕期間穿梭港島各區。

合和NITORI全球旗艦店購物空間超大，共兩大主題區域︰家具區與生活家居用品區，店內有飯廳、寢室到廚房、浴室等多種家居場景展示，大家可實地了解產品功能及如何配合家居設計擺位。

合和商場NITORI全球旗艦店五大香港首發商品

五大香港首發商品︰3人位梳化丹特–黑色HK$14,990

五大香港首發商品︰3.5人位梳化新德里–黑色HK$4,990

五大香港首發商品︰小單人電動床–黑色HK$3,490

五大香港首發商品︰小單人電動床–淺啡色 HK$3,490

五大香港首發商品︰餐檯丹特–啡色HK$6,490 及 餐椅丹特–啡色HK$2,990

人氣熱賣產品

NITORI 的產品以高 CP 值見稱，價格親民兼具設計感與耐用性，廚具產品、廚房電器是一眾家庭主婦及入廚愛好者的天堂，不同款式的生活雜貨為你增添安樂窩美感。

IH輕量煎鍋湯鍋5件套HK$299

可伸縮收納盒CLANHK$59.9

輕松側睡記憶海綿枕HK$199

IH土鍋風檯上鍋HK$129

IH水壺兼用鍋HK$89.9

浴室防滑矽藻土吸水軟墊 （HK$59.9）

餐檯 利萊克斯 – 淺啡色（HK$1,790）

北海道物産展

合和店特設北海道物産展售賣當地特產及食物，凡於店內購物即有機會免費獲得北海道小禮品（禮品每日限量，先到先得）。

新店開幕禮遇

為慶祝全港最大 NITORI 分店盛大開幕，品牌即日起至 2025年1月6日會員購物可享5倍積分，即消費滿HK$1000，下次消費可獲HK$50折扣優惠 ; 即日消費滿HK$200，可獲贈「香港限定版帆布袋」。

NITORI合和店

地址：香港灣仔皇后大道東183號合和商場5樓

電話：3590 4275／3590 4276

營業期間︰2024年12月19日到2025年1月6日10am-9pm；一般開放時間11am-9pm（星期一至星期日）







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