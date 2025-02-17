首間淘寶傢俬及生活家品實體店2月22日尖沙咀開幕！全場25,000平方呎過萬件家品，睇完實物再網購

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家品控又有新shopping好去處！本地一站式家居維修平台 Papabo夥拍全國最大型電商平台淘寶香港站開設首間「PapaHome 淘寶家具實體店」，將於2月22日進駐尖沙咀中港城。店舖佔地逾25,000平方呎，提供超過10,000件家品，消費者於店舖親手摸吓實物，即場掃描商品上QR Code獲取詳細的產品及獨家折扣資訊，之後直接在淘寶購物平台上下單，購物消費時更有信心！

香港首家「PapaHome淘寶家具實體店」

淘寶網購有時總會跟預期有落差，不合心水要求，不過本地一站式家居維修平台 Papabo夥拍全國最大型電商平台淘寶香港站開設首間「PapaHome 淘寶家具實體店」以線上線下融合（Online-Merge-Offline，OMO）的營運模式，結合實體店內瀏覽的沉浸體驗與線上購物的便利，為本地消費者提供新購物體驗。

位於中港城的PapaHome 淘寶家具實體店佔地25,000平方呎，提供超過10,000件家具產品，由客廳、飯廳、臥室家具，以⾄全屋訂製及各類裝修材料都⼀應俱全。消費者唔使再估估吓家具的真實材質，自己可親手觸摸及感受產品，並掃描產品QR Code 獲取詳細資訊，更有機會獲贈獨家折扣。鎖定心儀產品後，可直接在淘寶購物平台上輕鬆完成購買。相比純線上購買的模式，購物更有放心，減少貨不對辦的情況。

家具店內更雲集逾100個優質淘寶商家，包括中國上市公司及淘寶神店榜前列創意家具品牌，如主要提供廚櫃訂造服務的⾦牌家居、全屋家具訂造的好萊客、瓷磚專家東鵬控股及蒙娜麗莎，以及售賣衛浴潔具的四季沐歌，應有盡有。

家具店內更雲集逾100個優質淘寶商家，合作商家均為信譽超卓的⼤型企業。

週五及週六免費戶外音樂藝術表演

另外，即日至4月26日的週五及週六傍晚，中港城海豚池平台花園舉辦「Magic Hour Live House」免費戶外音樂會，商場於日落黃昏時段將邀請多位本地年輕歌手、樂隊及DJ等演出，當中包括女子組合Lolly Talk、唱作人Kiri T、Arvin曾傲棐、樂隊PANDORA、The Flame、DJ Suki Wong等，公眾可以免費入場觀賞。

有音樂又點少得美酒？同場亦設有美酒小食區，讓市民及遊客可一邊欣賞現場音樂表演，一邊在日落維港美景襯托下品嚐美酒小食。

PapaHome淘寶家具實體店

地址：尖沙咀中港城2樓店舖（Shop 2B）

開幕日期：2025年2月22日

「Magic Hour Live House」免費戶外音樂會

日期：2月14日至4月26日（逢週五、週六）

時間：下午5時30分至7時30分

地點：尖沙咀中港城海豚池平台花園







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