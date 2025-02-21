尖沙咀淘寶家具實體店2.22開幕！探索2.5萬呎七大主題區，享運費低於$600及¥100優惠券

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家品控又有新shopping好去處！香港首間「PapaHome 淘寶家具實體店」於2月22日進駐尖沙咀中港城。店舖佔地逾25,000平方呎，提供超過10,000件家品。消費者於店舖親手摸吓實物，即場掃描商品上QR Code，之後直接在淘寶購物平台上下單即可！據知，產品九成運費低於600元，新張期內更有不同購物著數優惠！

本地一站式家居維修平台 Papabo夥拍全國最大型電商平台淘寶香港站開設首間「PapaHome 淘寶家具實體店」分為七大專區，店內網羅的逾100 個優質淘寶商家，由客廳、飯廳、臥室家具，以至全屋訂製家具及各類裝修材料，均一應俱全。店內有專人解答解答有關產品、物流及獨家折扣資訊的疑問、淘寶家居產品導購。店內設有多個家具品牌訂製專區，提供專人上門度尺服務。

睇完實物 上網買OMO營運模式

消費者可於店舖親手摸吓實物，即場掃描商品上QR Code獲取詳細的產品及獨家折扣資訊，之後直接在淘寶購物平台上下單。比起純購上購物，唔使估估吓驚中伏，消費更有信心！

嶄新線上線下融合（Online-Merge-Offline，OMO）營運模式，結合實體店內瀏覽的沉浸體驗與線上購物的便利。





嶄新線上線下融合（Online-Merge-Offline，OMO）營運模式，結合實體店內瀏覽的沉浸體驗與線上購物的便利。

新店開業送100元淘寶優惠券

新店於2月22日正式開業，首50 名親臨實體店的顧客可獲贈人民幣100 元淘寶優惠券，供首五天（2 月22 日至2月26日）在淘寶平台上購買產品。另外，在新張期間，客戶可以憑「上線限時價」加購傢俬防蟲、除甲醛及運輸加固等服務，折扣後每項收費由人民幣70至132元不等。

此外，通過AlipayHK 使用中銀淘寶卡付款，可享不限次數的免手續費優惠。2 月22日至3 月31 日期間，通過AlipayHK 使用中銀信用卡消費滿港幣2,000 元，即可享6個月分期免手續費優惠，每位用戶限享一次，每日數量有限，先到先得！

沉浸體驗七大專區

PapaHome 淘寶家具實體店共分為七大專區，重點推介兩大淘寶神店榜前列排名家具品牌——吱音及樹吱家居專區，品牌產品遠銷至日本、法國及澳洲等30多個國家及地區，自家原創家具設計性價比高。如果你問店內淘寶家具係咪好平，咁又未至於，不過購物體驗的確唔錯，店內有客廳及餐桌餐椅區、定制專區、嬰兒兒童寵物用品及卧室區、戶外傢俬區、辦公室方案及電競區，以及建材專區。

淘寶神店榜前列排名家具品牌-吱音專區

吱音單人沙發躺椅躺坐兩用，人體工學設計分段貼合人體曲線

約港幣4,780元（約 ¥ 4,428）直運運費：約港幣447元

淘寶神店榜前列排名家具品牌-樹吱家居專區

樹吱海綿皮埃蒙特模組組合沙發，葡萄牙進口Elastron磨砂防貓抓科技布、

意大利品牌Novatex 天鵝絨布藝

約港幣2,212元起（約 ￥2,050起）直運運費：港幣373元起

九成運費低於600元

大家都關心運費問題，店方指全部商品可做到直運來港，90%商品運費低於港幣600 元，近一半更低於港幣100元，而且消費者購買產品的時候，已可掌握運費資訊。

客廳區及餐桌餐椅區，陳設了多款梳化及餐枱





狄普意式極簡頭層牛皮設計師沙發約港幣3,700元（約 ¥ 3,428）

直運運費：約港幣271元

客廳及餐桌餐椅區





客廳區及餐桌餐椅區





原始原素岩板橡木框架餐桌約港幣3,486元（約 ¥ 3,230）

直運運費：約港幣441元





定制專區，在金牌家居廚櫃訂製旁，擺放了一套AI 度身訂造系統，方便不同身高人士可按需要，訂製切合個人高度及要求的家具。

嬰兒兒童寵物用品及卧室區

實木兒童學習桌faroro可升降，桌面傾斜角度自由切換，按壓式防夾手設

計，約港幣3,215元（約 ¥ 2,979）直運運費：約港幣314元

辦公室方案及電競區

西昊C500 工學椅約港幣3,939元（約 ￥ 3,649）直運運費：約港幣350元

戶外傢俬區戶外家具物料耐用慳位，部分更有摺疊功能，方便收納。

紫葉陽臺簡約小桌椅（3件套茶組合）約港幣1,486元（約 ¥ 1,377）直運運費：約港幣168元

建材專區—如果打算家居大裝修，建材專區有不同款式雲石、磁磚及地板等。







1平方米健身設計，是一個衣櫃與健身櫃組合，只佔1平方米的空間，能滿足用戶在家「操肌」鍛鍊身體的需要。

打卡區

PapaHome淘寶家具實體店

地址：尖沙咀中港城2樓店舖（Shop 2B）

開幕日期：2025年2月22日

https://www.facebook.com/papahome.hk/







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