唔使買黃牛！啟德SOGO累積消費滿$3,000，即可換購謝霆鋒演唱會$1,380門票2張！

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謝霆鋒相隔25年再在香港開演唱會，但一票難求，很多fans都哭訴買唔到飛！雖然霆鋒上星期話自己私人送出20張飛，但要幾幸運先可以得到？想睇又唔想買黃牛，機會來了！只要去啟德SOGO shopping滿指定金額，就可以換購謝霆鋒《Evolution Nic Live》進化演唱會門票2張！

由4月7日至4月24日期間，SOGO Rewards會員只需於The Twins雙子匯1期或崇光啟德店內即日累積消費滿$3,000（最多3張發票），憑發票即可以$3,000換購謝霆鋒《Evolution Nic Live》進化演唱會4月27日之$1,380門票2張連手續費（價值＄3,000元），數量有限，換完即止。

換領詳情：

● 推廣日期及時間：2025年4月7日，中午12時開始至4月24日（先到先得，換完即止）

● 合資格換領：The Twins雙子匯1期及崇光啟德店內即日累積消費滿淨值$3,000（最多3張發票）之SOGO Rewards會員

● 換領數量：每位會員最多只限換購Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會門票2張，不設單張換購

● 換領地點：崇光啟德店9樓Click & Collect







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