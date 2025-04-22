崇光感謝祭 2025：啟德店低至1折！$999Dyson座枱式風扇、$1日本雞蛋及半價美食感謝祭，銅鑼灣店首3天抵買推介

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崇光感謝祭回歸！為慶祝崇光40周年，啟德店與銅鑼灣店「崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks」將於4月25日至5月25日分兩階段陸續推出。啟德新店更加碼推出低至1折／$1「日日瘋狂價」、美食感謝祭，大家 Shopping之餘記得於「巨大化招福貓」大型打卡裝置及欣賞Busking活動。至於銅鑼灣SOGO折扣優惠同樣精彩，即睇有咩著數優惠！

今次「崇光感謝祭」詳情如下：

• 4月25日至5月25日：崇光40周年低至1折／$1日日瘋狂價、美食感謝祭、JetSO Friday、0 e:ffect Busking等一系列精彩活動

• 4月11日至4月24日：SOGO eStore獨家預購指定貨品

• 4月18日至4月24日：崇光銅鑼灣店及啟德店 崇光感謝祭美妝 VIP 預購日

• 4月25日至5月11日：崇光感謝祭 Part 1 - 銅鑼灣店、啟德店及SOGO eStore

• 5月12日至5 月25日：崇光感謝祭 Part 2 - 銅鑼灣店、啟德店及SOGO eStore

啟德店 SOGO低至1折／$1 筍貨

啟德店於「崇光感謝祭」期間，每日推出限量「日日瘋狂價」貨品，並每日呈獻限量$1精選貨品，以及其他低至1折優惠入手精選人氣產品，當中囊括國際精品、鞋履、嬰幼兒產品、家品電器及食品，應有盡有。FURLA斜孭袋$399、Michael Kors手袋$650、Dyson座枱式風扇$999、Cole Hann輕便運動鞋$199、獅王洗衣液補充裝$1、UCC即溶咖啡 $1樽、日本雞蛋$1盒等等，超人氣品牌產品於指定日期上架，數量有限，萬勿錯過！

啟德店首推美食感謝祭低至半價

4月25日至5月25日活動期間，啟德店更首次推出呈獻「美食感謝祭」，嚴選多款優質食品、美酒及生活用品，以低至半價的驚喜價格發售！

此外，The Twins 雙子匯多間餐飲商戶更推出低至5折優惠，其中包括Tower I 1/／F SOGO CAFÉ 凡惠顧Day & Night餐牌主食7折優惠、12／F Washabu及Sunakku Mama憑任何消費均可以5折優惠購買清酒一支、15／F 囍雲軒京式片皮鴨（一食）由$368減至$188，以及Tower II G/／F Yonna Yonna Gelato日本手工雪糕6張套票優惠由$288減至$220等，好著數！

崇光感謝祭首3 天焦點筍貨

要買平嘢，一定耍趁早！「崇光感謝祭」啟德店及銅鑼灣店首3日（4月25日至27日），來自美妝護膚、時尚服飾、家品及電器和 Freshmart 食品的焦點優惠貨品。此外，崇光銅鑼灣店及啟德店內每個樓層的不同專櫃，更會為顧客送上特別的額外優惠禮遇及精選折扣貨品。

SOGO eStore 線上獨家優惠及「美妝VIP」預購日

Target美妝的朋友把握最後機會了！即日起至4月24日期間，凡於崇光eStore網店單一購物滿淨值$1,800，輸入「TW60」即可享$60折扣；單一購物滿淨值$3,200，輸入「TW120」更可享$120折扣，立即行動。SOGO Rewards會員於4月18日至4月24日期間優先選購超值限定美妝套裝，並尊享專業美容咨詢服務，更可享現金回贈及精美禮遇！率先預售優惠吸引︰手袋及襯飾2折起、美妝低至4折、嬰童用品低至4折、超市貨品半價起、家庭用品、廚具、寢具及行李箱低至14折！

啟德店「JetSO Friday」突擊活動

星期五週末只要在指定日期及時間，成功找到穿梭不同樓層的崇光吉祥物「崇崇」或「崇崇妹」，便有機會與他們大玩互動游戲，贏取價值高達$500的優惠券，同時更可與招牌吉祥物拍照留念！

參加者只需上載一張與崇光吉祥物 – 崇崇SOSO或崇崇妹Little SO合照上傳到個人社交平台及標籤2位朋友，以及追蹤SOGO @sogohongkong 及The Twins @thetwinshongkong 社交平台，即可參與JetSO Friday飛鏢遊戲，有機會獲得$500電子現金券*！

日期：4月25日、5月2、9、16、23日（周五）

時間：4:30pm至8:30pm

地點：崇光啟德店（於不同樓層）

巨大化招福貓打卡位

崇光啟德店地下戶外廣場設大型招福貓裝置，大家可走上裝置內打卡拍照，裝置周圍設有舒適的休憩座位及戶外活動平台。

「0 e:ffect」Busking音樂表演

崇光啟德店特別聯乘英皇娛樂呈獻兩場「0 e:ffect Busking@The Twins Kai Tak」音樂表演，是次0 e:ffect Busking系列首次移師到其他地方演出，多個音樂單位於The Twins雙子匯的空中花園輪流登場。

信用卡回贈優惠

由即日起至6月30日，憑中銀崇光Visa卡於崇光銅鑼灣店、啟德店及或網店購物滿$5,000，即享5%現金回贈，最高可享$400現金回贈。疊加全年高達10%現金回贈，可享高達15%現金回贈，總登記名額為16,000名。立即把握機會，盡享精彩禮遇！

免費泊車優惠

中銀崇光Visa卡用戶及SOGO Rewards特選尊貴會員憑指定電子優惠券即可享每日1小時免費泊車優惠。此外，顧客憑最多兩張不同商戶即日電子貨幣消費發票滿以下指定金額*，即可享免費泊車禮遇。

崇光銅鑼灣店

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道555號

電話：2833 8338

營業時間：星期一至日上午10時至晚上10時

感謝祭期間營業時間：

4月25日至26日為上午10時至晚上11時

4月30日至5月4日、5月9日至10日、5月16日至17日、5月23日至24日上午10時至晚上10時30分

崇光啟德店

地址：九龍啟德協調道12號雙子匯一期

電話：2210 0122

營業時間：星期一至日上午11時至晚上9時

感謝祭期間營業時間：

4月25日至26日為上午11時至晚上10時

4月30日至5月4日、5月23日至24日上午11時至晚上9時30分

https://www.sogo.com.hk/tc







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