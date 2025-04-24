海港城及時代廣場開倉︰Black Diamond行山服飾買二送一，送現金券及跑山背囊，運動名牌低至2折

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喜歡運動的朋友，一定不可以錯過今個星期的開倉推介，尖沙咀海港城展銷集及時代廣場展銷集不約而同進行名牌運動服飾開倉。行山友必留意行山品牌Black Diamond買二送一優惠，消費指定金額送跑山背囊！而時代廣場展銷集運動名牌低至2折，買3件再75折，主打運動鞋及消閒服飾，即睇有咩心水貨！

即日至4 月28日海港城展銷集正舉行名牌運動服飾及家居用品開倉，焦點推介有行山品牌Black Diamond一系列減價貨品，包括服裝、行山褲、背囊、水樽、防曬帽等，全場開倉價有買二送一優惠！

場內購物優惠︰購買即送$100現金券； 滿$2000 送 現金券＋ Black Diamond Distance 4 跑山背囊（總值超過$1399）； 滿$3500 送 現金券 ＋Black Diamond Distance 4 跑山背囊＋ Flare Headlamp／Moji XP Lantern（總值超過$1658）；滿$5000 送 現金券 ＋Black Diamond Distance 4 跑山背囊＋ Flare Headlamp／Moji XP Lantern ＋ Distance 15 跑山背囊（總值超過$3157）

男女裝長褲買二送一

男女裝上衣買二送一

鋁合金伸縮行山杖+行山背嚢套裝 $739起

不同款式背包

伸縮行山杖$499-$899

戶外手套 $320

戶外鞋 $499

真空水杯 $99

海港城展銷集同場更有BRAUN、DeLonghi、KENWOOD等多款陳列家電以優惠價發售，包括咖啡機、電水壺、焗爐、抽濕機、熨斗，Stonelne、domo鍋具以及sistema食物儲存盒，而sistema全線產品更低至八折，家品廚貝控必 check！

首次登陸海港城Bazaar的日本潮流運動品牌Dance with Dragon全場半價！買2件額外九折、買3件額外八折、買5件額外七折（配飾不包括在內）。

另外，Her own words精選胸圍$138起，買3-4件額外九折、買5件以上額外八折。運動胸圍及服飾買1件六五折、買2件五五折、買3件四五折。另外，內褲$120／3條、家居服$120／件 、保暖衣$150／件。

名牌運動服飾及家居用品開倉

日期: 2025年4月23-28日

時間: 11:00am - 9:00pm

地址: 尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓 (尖沙咀站A出口)

https://www.facebook.com/Harbourcitybazaar

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