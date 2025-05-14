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2025-05-14Text: Katty Wu

MegaBox「1折感謝祭」IKEA梳化1折 $559！消費送美食及電子家品現金券！餐廳推$1美食加購優惠 晚市消費送電動車充電券

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　　MegaBox由明天（5月15日）開始至7月2日，一連7個星期舉行「1折感謝祭」，精選5大消費主題，包括傢俬家品、寵物用品、寢具家品、智能家電及環球美饌，過萬件貨品折扣低至1折！MegaBox更大派電子現金券$100 送$600家品現金券，而場內餐廳更推出$1美食優惠，可與電子美食現金券同時使用，慳上加慳！揸車的朋友，除了可享最高5小時免費泊車優惠，晚市在餐廳消費滿指定金額，更可獲月贈電動車充電券！

 

MegaBox於5月15日至7月2日舉行「1折感謝祭」，多款傢俬家品以低至1折發售。

 

　　MegaBox「1折感謝祭」過萬件低至1折貨品涵蓋傢俬、床上用品、裝飾擺設、家電、廚具及寵物家具，商戶包括有AEON、Build-in Pro、EMMAS l Dentons、GIORMANI茲曼尼梳化、Good Idea Deluxe、IKEA宜家家居、ITALO MODA、NITORI、Serta、Tempur等。

 

　　感謝祭期間，於MegaBox購買家居佈置及用品或電子產品，即可換領Magic Living蜂巢尊尚系列第二代炒鍋 （30cm）（價值HK$980）、CILIA泰國天然乳膠枕頭（價值HK$1,499）、Aurabeat 銀離子抗病毒空氣淨化機（價值HK$2,980），而啟德、九龍灣住戶消費可額外賞高達$200 IKEA禮品卡！

 

傢俬家品優惠（5月15日至7月2日）

 

 

下一頁：消費送電子現金券及寵物用品

 

  • by Senior Content Editor

    Katty Wu

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