海洋公園保育基金慈善拍賣：張家朗簽名擊劍、大熊貓雙胞胎百日足印、Coldplay簽名結他，底價1萬起

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有冇諗過可以擁有「劍神」張家朗親筆簽名照片及擊劍？或者大熊貓雙胞胎（家姐與細佬）百日足印？機會來了！香港海洋公園保育基金30周年誌慶特別推出網上慈善拍賣，籌款支持保護亞洲及本地珍貴物種及自然生態的工作，拍賣物品及專屬體驗極為吸引，除以上兩 項還有英國搖滾樂隊Coldplay四位成員親筆簽名結他及其他體驗活動。

香港海洋公園保育基金（保育基金）一直秉持以科學為基礎和自然為本的理念，全力推動保育、教育及科研工作，守護亞洲生物多樣性，以應對地球生態系統日益增長的挑戰。值30周年誌慶之際，保育基金特別推出網上慈善拍賣，籌款支持保護亞洲及本地珍貴物種及自然生態的工作。

香港海洋公園保育基金30周年網上慈善拍賣

https://hk.givergy.com/opcfhk/?controller=home

張家朗親筆簽名照片及擊劍（花劍）

焦點拍賣品包括張家朗親筆簽名照片及擊劍（花劍），張家朗是香港的左撇子劍擊運動員，並擔任香港海洋公園保育基金保育大使。他在2024年巴黎奧運會和2020年東京奧運會上贏得男子花劍個人項目金牌。 他也是歷史上第一位代表香港連續獲得奧運金牌的運動員。

張家朗親筆簽名照片及擊劍（花劍）底價港幣$100,000

大熊貓雙胞胎（家姐與細佬）百日足印（共5個）

大熊貓雙胞胎的剛出生的可愛樣子各位契爸、契媽歷歷在目，在牠們快樂的百日慶祝活動中，家姐和細佬都留下了牠們的小爪印，此限量版僅有5組，其中第一組特別編號為001，極具紀念性。

雙胞胎百日慶祝小爪印 – 001底價 港幣$20,000、雙胞胎百日慶祝小爪印底價港幣$10,000

與黃翠如一起體驗「大熊貓護理揭秘」底價港幣$20,000

製作大熊貓雙胞胎的生日禮物

您可以親手製作環境豐容物（麻布袋玩具或在木頭上簽名或畫畫）作為生日禮物送給家姐和細佬！

製作環境豐容物作為大熊貓雙胞胎的生日禮物底價港幣$20,000

劉太甘比親授鈎織工作坊

華人置業集團行政總裁兼執行董事劉陳凱韻，同時為香港海洋公園保育基金保育特使。她於2023年創立本地鈎織手作品牌 Happy Yarn，希望透過鈎織傳播快樂。她將在工作坊進行私人教學，更特別親手鈎織了一張以海洋生物為主題的毛毯（尺寸168厘米 x 168厘米）作為工作坊的紀念品，適合放在家中作裝飾品或為您的最愛送上溫暖。

劉太甘比親授鈎織工作坊底價港幣$30,000

Coldplay親筆簽名結他

Coldplay親筆簽名結他裝裱在定製設計的墊板上，並展示了樂隊成員Chris Martin、Jonny Buckland、 Guy Berryman及Will Chapman的簽名，隨附真品證書。

Coldplay親筆簽名結他底價港幣$50,000

星級陶瓷體驗工作坊 — 梁詠琪

課堂會由導師從旁指導基本拉坯技巧，過程中香港海洋公園保育基金保育大使梁詠琪將與您分享她對陶藝的熱情，視乎學生個別程度，一般課堂內會完成一至兩件作品。導師會幫忙完成不超過兩件作品餘下的步驟，包括修坯腳、素燒、上釉及最後釉燒步驟。

星級陶瓷體驗工作坊 — 梁詠琪底價港幣$20,000

莊莎娜設計Dancing Butterfly蝴蝶造型戒指

莊莎娜是Sarah Zhuang Jewellery的創辦人及設計師，也是香港海洋公園保育基金保育大使。 這套鉑金戒指物如其名，以精選18k金、白金及玫瑰金打造出蝴蝶翩翩起舞的靈動姿態，並以鑽石及彩色藍寶石點綴，使其充滿琉璃感又璀璨奪目。

莊莎娜設計的Dancing Butterfly可拆式鑽石黃色

及粉紅色藍寶石18k金蝴蝶造型戒指底價港幣$20,000

海洋奇觀私人潛水體驗

潛入海洋公園世界級的520萬升水族館，與近5,000條多達450種品種的魚類親密接觸，第一部分是參觀活化珊瑚中心，一起踏上探索珊瑚的旅程！第二部分是30分鐘的潛水環節，最大潛水深度為11米。

海洋奇觀私人潛水體驗底價港幣$20,000

企鵝護理員體驗

透過動物護理員的導覽介紹，您不僅有機會瞭解企鵝的保育知識和參觀牠們的居所，更可以和可愛的企鵝合照，並親手餵飼牠們。體驗只限在繁殖季節（11月至2月）期間兌換。您將能近距離觀察企鵝的築巢行為、參與食物準備、協助蛋或雛鳥的護理和數據記錄及身體檢查。

企鵝護理員體驗底價港幣$10,000







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