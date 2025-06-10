父親節著數︱ AEON床褥4折，大生推送酒優惠，豐澤電器用品低至44折

加入最愛專欄 收藏文章

不少百貨公司都趁住父親節推出不同優惠，讓子女們於佳節孝敬爸爸！AEON、大生、豐澤的優惠，不知會否合你心水？AEON床褥最低低至4折，大生部分商品激抵優惠價兼送酒，而豐澤部分精選禮物亦低至44折！

AEON：床褥商品低至4折

爸爸平時工作操勞咁多，不如買張床褥送畀佢，好好休息吓啦！AEON於6月6日至6月15日期間進行父親節獻禮推廣，當中SINOMAX安睡護脊床褥價錢最抵，以4折發售（原價$10,799)，而其他牌子床褥則以五八折至八折優惠價格發售。

SINOMAX 安睡護脊床褥以四折發售（原價: $10,799）

除咗床褥之外，各位孝子亦可以考慮下為爸爸增添衣裳。AEON部分男士服裝、袋及運動鞋品牌例如Columbia、NIKKO、Topvalu的商品以七至八折發售。

NIKKO 男士抓毛外套以七折發售（官網原價: $459）

- 部分商品優惠只限部分分店

大生：酒類優惠 購買指定商品可獲贈酒類

如果爸爸平時鍾意飲吓酒，以下優惠你將不容錯過！大生於6月1日至15日期間內，只要購買指定產品，即送指定酒類。一齊同爸爸淺酌吓啦！

購買LORIENTE火腿送PERONI啤酒、大笪地梳打餅及Dr Oetker芝士，適合一家人過父親節

豐澤：低至44折 按摩椅、鬚刨最暖心

諗唔到買甚麼的孝子，不妨買啲爸爸常用嘅生活用品！這裡有多款電子產品，包括智能手錶、手機、電動鬚刨等等，總有一款啱爸爸心水！

Stryv ProShave 電鬚刨 易賞錢優惠價$368 （原建議價：$1168）

PHILIPS 飛利浦 PPM4721DB/90 腰部按摩器 易賞錢優惠價$598 （原建議價：$1,388）

Stryv HU600 2150W專業級造型風筒 易賞錢優惠價$1,018 （原建議價：$1,780）

Stryv HU600 2150W專業級造型風筒 易賞錢優惠價$4,399 （原建議價：$13,800）

另外，豐澤網店更為各位提供不同種類嘅電子優惠劵，總值高達$205！用埋啲優惠劵為爸爸獻上驚喜啦！

- 電子優惠劵只適用於網上商店

- 電子優惠碼名額限量200個。先用先得，送完即止







【你點睇？】中美元首通電話，雙方同意繼續落實日內瓦共識，你認為中美能否於90天關稅停火期內達終極協議？► 立即了解