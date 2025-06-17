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2025-06-17Text: Eunice ChowPhoto: 港鐵

尖沙咀全港首間利物浦官方商店︰打卡專區、球迷珍藏展覽及香港限定精品最平$69

#Shopping #香港好去處 #精品 #尖沙咀 #珍藏展 #尖東站 #利物浦 #打卡 #足球

　　各位利迷去咗朝聖未？香港第一間利物浦官方商店已於尖東站開幕，店舖除有波衫及精品外，點少得利物浦主題打卡點，包括奪冠主題「冠軍紅牆」以及印有YNWA 樓梯位。店內同時展出利物浦香港官方球迷會珍藏，包括球星簽名球衣、應援品等。各位利物浦fans記得穿上心愛球衣去打卡同掃貨！

 

香港第一間利物浦官方商店已於尖東站開幕

 

店外奪冠主題「冠軍紅牆」打卡位。圖片來源:香港利物浦官方球迷會 fb

 

　　全港首間利物浦官方商店位於尖東站J同K出入口中間，大家除可以購買多款香港限定及季前賽周邊商品外，Fans必細賞利物浦香港官方球迷多款珍貴私人收藏，包括2017年利物浦訪港當年全隊簽名波衫、2013年主場簽名慈善義賣波衫、昔日利物浦香港官方球迷會印的通訊錄、贊助商聯乘產品及歷年利物浦香港官方球迷會會員證等等。無論你係由高普時代定係「神奇隊長」年代開始撐，甚至係八十年代杜格利殊雄霸球壇時已經係死忠，來到主題店都可勾起你的回憶！

 

店內展出利物浦香港官方球迷會珍藏，包括球星簽名球衣、應援品等。

 

　　凡持香港利物浦官方球迷會會員證（24／25）會員，於期間限定店購物可享9折。開幕首兩星期到店消費即有機會抽取「2025香港足球盛會：利物浦對AC米蘭」入場門票！

 

圖片來源:香港利物浦官方球迷會 fb

 

香港限定利物浦鎖匙扣 $69

 

香港限定利物浦T恤（紅色或白色）$299

 

香港限定利物浦陶瓷馬克杯（紅色或白色）$129

 

香港限定利物浦雪櫃磁貼 $69

 

　　主題商店7月起售賣多款香港季前賽限定精品，包括打氣圍巾、季前賽T恤等，大家可盡情為7月26日「香港足球盛會 2025」（利物浦 vs AC米蘭）精彩賽事打氣。

 

香港季前賽T恤（紅色或黑色） $299

 

香港季前賽圍巾 $199

 

香港季前賽帆布包 $129

 

香港季前賽毛巾 $129

 

港鐵尖東站利物浦官方限定店

日期：2025年6月16日起至另行通知

營業時間：上午10時至晚上10時

地點：港鐵尖東站12-14號舖位（閘外近J出口、即K11 Musea出口）

 

  • by Senior Content Editor

    Eunice Chow

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