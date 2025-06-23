日本人氣生活雜貨店3COINS 7月18日銅鑼灣希慎廣場開幕！嚴選15大生活好物

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早前曾經跟大家分享過，YAICHI集團正式將3COINS引入香港，剛剛公布了首間旗艦店將於7月18日於銅鑼灣希慎廣場正式開幕！不少香港人都是3COINS的fans，大家都好想知究竟香港會引入幾多日本的人氣商品！YAICHI都明白大家非常心急，所以率先公開15款必收實用產品，橫跨「美顏保養」、「夏天首選」、「親子系列」及「居家出行」4大主題，總有一款你要入貨吧！

3COINS香港首間旗艦店落實於7月18日正式開幕。

居家出行類｜香港蝸居空間革命

香港寸金尺土，空間有限，這次YACHI推薦幾款方便在屋企及旅行時的收納產品，應該非常實用。

免釘吊櫃強力置物夾

專為潮濕環境設計，採用防滑矽膠夾口，可穩固夾住毛巾、杯具等日常用品，懸掛晾乾避免滋生霉菌。無需打孔安裝，輕鬆夾在吊櫃或桌面底部，立即釋放空間，讓狹小環境瞬間變得整潔有序。

免鑽孔磁吸式掛鈎托盤

磁吸式秒速安裝，提升空間感及增加實用收納區，托盤及掛鈎雙功能，整齊掛好擺放雜物，擺在門後更不用怕弄丟「出門三寶」！

3-WAY摺疊隨行包

既是上班族的單肩文件包，又是掃街購物的斜揹袋，更可套掛在行李箱上擴充行李空間。最驚喜的是其超薄尼龍材質，使用後可摺疊成迷你尺寸，輕鬆收納於口袋中，隨時應對突發購物需求。

夏日生活提案｜讓每個日常時刻更舒適

在悶熱潮濕的季節裏，生活上更需要聰明設計來提升舒適度，以下幾款都是日本大賣的items，為日常帶來意想不到的便利。

速乾輕便拖鞋

悶熱夏季最怕濕黏不適！這款專為夏日設計的速乾拖鞋，採用透氣網面與排水孔設計，洗完澡瞬間瀝乾水分。透孔設計甚至適合您在沙灘穿著，易於清理細沙，又舒適又方便！

嬰兒充氣椅

圓潤寬背造型溫柔包覆寶寶身體，低重心設計防止前傾，座椅排水孔快速瀝乾不積水。附大型氣閥一按即收納，靠背掛鉤方便晾曬。不但可以在浴室使用，方便攜帶的設計更可以與小朋友在沙灘或泳池遊玩。

免濕袋長短遮兩用收納袋

內藏毛巾層吸水， 外層防潑水阻止滲漏，啪鈕設計一按即可變身袋身長度，無論長遮或縮骨遮使用者皆可使用。孭帶採用3段調校功能，斜揹/手挽都可以！

防潑水中筒運動襪

雨季救星！採用潑水纖維，與濕腳悶焗說再見！隱形中筒設計讓你不用露出襪腳，再也不用害怕滂沱大雨而弄濕腳！

居家美顏類｜打造個人護理空間

3COINS在日本極受女生歡迎，因為有很多非常實用的產品，讓她們在家中輕鬆扮靚靚！

UV LED 美甲燈

採用圓頂設計的寬大燈箱，能完整包覆每根手指，確保指甲兩側的凝膠都能徹底硬化，不再有局部未乾的困擾。內建智能定時功能，短按啟動60秒快速固化，長按則切換至120秒加強模式，連腳趾甲也能完美照乾，讓你在家就能享受專業級的美甲服務。

UV美甲筆

美甲愛好者必用，筆狀設計使您精準固化不傷手。唇膏般大小的迷你機身方便攜帶及收納，單手即可一秒啟動，免插電設計方便使用。

直立式LED化妝鏡

只需輕觸開關，鏡面周邊的LED燈光就能在日光、暖白與冷白三種色溫間智能切換，完美模擬各種環境光源，確保妝容在任何場合都精準無瑕。貼心的記憶功能會自動保留上次使用的燈光設定，省去反覆調整的麻煩。

LED燈鏡薄身化妝收納盒

LED燈鏡+收納盒二合一，暗位化妝零難度，可調節鏡架自由調較角度，USB插電或電池供電隨您喜歡，鏡蓋更使用二合一設計，閂蓋即可保存各種美妝產品，方便捷利。

親子系列｜文青或日系媽媽必備

小朋友的用品，未必一定要「花哩花碌」。3COINS的小朋友玩具及用品，用色比較柔和，最適合文青或日系媽媽！

聲光滑步車

按下按鈕，車身即可閃爍燈光與音效，吸引孩子主動探索！可轉動把手訓練手眼協調，隱藏式座椅收納空間培養整理習慣，既是玩具更是成長夥伴。精美設計亦可當作擺設放在家中，成為小朋友歡樂天地的一份子！

隨行摺疊遊戲桌

可快速安裝於嬰兒車或汽車座椅，PVC桌面輕鬆擦拭，兩側收納袋+魔術貼分區設計，讓長途旅程不再無聊。繪本、玩具隨心擺放，隨時打造移動遊樂園！

孭帶嬰兒車兩用雨罩

一罩兩用神設計，使用啪鈕轉換模式，360度全方位擋雨，防撥水雨罩無論寶寶在孭帶或是嬰兒車上也可受到安全保護，防止他們受到雨水撥打。設計輕巧，方便攜帶及收納，是媽媽們在雨季出門的必備之選。

泡泡畫筆

神奇自動噴泡筆！撳掣即出綿密泡泡，地板牆身任小朋友塗鴉，發揮無限想像力！筆尖更可噴出氣泡，讓小朋友在空中揮畫，盡情玩樂！

除了實體門市選購外，YAICHI亦將於7月17日率先提供網上購物服務，安坐家中也能輕鬆打造理想日系生活空間。YAICHI將持續透過網上公佈最新注目商品及限定優惠，fans記得密切留意！

3COINS（香港）

IG：https://www.instagram.com/3coins_hk/







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