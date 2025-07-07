Wilson香港首間專門店推出多款網球裝備及開幕優惠︱YASAKI限量版運動鞋，80年歷史鞋店打卡有禮

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各位網球fans注意！運動品牌 Wilson於尖沙咀 K11 Art Mall開設首間香港品牌專門店，以後買網球用品更方便及可享開幕購物優惠。另一個大家熟悉的品牌YASAKI都有新搞作，全新系列YASAKI Movement邀請「亞洲塗鴉第一人」MC仁參與創作，限量版復刻鞋款Y729 EVOLVA的黏貼設計超經典！品牌亦與逾80年歷史的本地老字號鞋店步陞鞋業合作，到訪懷舊老店打卡有賞。

運動品牌 Wilson於尖沙咀 K11 Art Mall開設首間香港品牌專門店，新店展出多款 Wilson 網球裝備及 Wilson Sportswear 系列，包括專業球拍、功能服飾與生活化配件等熱賣產品。即日起至7月31日， K11 Art Mall 戶外中庭設置超過兩米高的巨型網球裝置，店內更展示中國網球天后鄭欽文的親筆簽名球拍，讓球迷朝聖！

Wilson 專門店開幕期間限定逾兩米高的巨型網球打卡裝置

Wilson 首間香港品牌專門店展出中國網球天后鄭欽文的親筆簽名球拍

為慶祝首間香港專門店開幕，Wilson 特別推出限定消費禮遇：凡於店內單筆消費滿港幣 $1,888，即可獲贈品牌限量 「Ace Duo 真皮吊飾」 一個，數量有限，送完即止。

凡於店內單筆消費滿港幣 $1,888，即可獲贈品牌限量 「Ace Duo 真皮吊飾」 一個，數量有限，送完即止。

Wilson 首間香港品牌專門店

地址：尖沙咀 K11 Art Mall 地下G17A至G17B

YASAKI Movement全新限量版復刻鞋款

YASAKI一個久違的名字！想當年你可能擁有過品牌的運動鞋及服飾，原來它一直與不品牌crossover推出聯乘系列，最近全新系列YASAKI Movement邀請被譽為「亞洲塗鴉第一人」的MC仁參與創作，其中限量版復刻鞋款Y729 EVOLVA，其黏貼設計超經典！品牌將與逾80年歷史的本地老字號鞋店步陞鞋業合作推廣宣傳。

鞋底用上正式授權的意大利Vibram August鞋底，加強抓地力、防滑、防水及舒適度，務求達至外觀與功能性兼備的着用體驗。

全新限量版復刻鞋款Y729 EVOLVA

今次品牌邀請到被譽為「亞洲塗鴉第一人」的MC仁參與創作YASAKI Movement的最新系列，以「潮流悍匪」為主題。系列產品包括運動服飾、經典羽毛球袋及運動襪，重點推介限量版復刻鞋款Y729 EVOLVA，鞋子以1989年初代面世的黏貼運動鞋YM729鞋款作藍本，並加以改良鞋身線條，帶來更流線型輪廓。鞋款物料亦作出了提升，用上頭層反毛皮，增強耐用性並添上時尚感。

打卡贏取限量版精品

YASAKI Movement與逾80年歷史的本地老字號鞋店步陞鞋業舉行發佈活動。7月12日起至7月31日，YASAKI Movement將於步陞鞋業店舖張貼出全新企劃的限量版海報，一眾鞋迷只需完成簡單打卡步驟，即可免費獲得YASAKI Movement精美限量版貼紙或襟章套裝一份。

YASAKI Movement精美限量版貼紙或襟章套裝一份，數量有限，送完即止

步陞鞋業地址：深水埗元州街165號步陞工商業大樓地下

詳情請參考：Instagram @yasaki.official







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