IKEA限定一折自取優惠︰$350躺椅組合、$59.9活動几，yuu會員賺取1,000積分及即場提取產品95折

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買平嘢不只要留意日子，仲要睇準時間出手！IKEA即日起連續4個星期五，晚上7時至9時指定分店將推出超限量指定產品1折即場提取傢俬優惠，頭炮優惠$350 ÄPPLARYD躺椅組合和$59.9 DAJLIEN活動几，指定日子門市購物即場提取產品額外95 折，yuu會員消費滿$300元即可額外賺取1,000 積分！

星期五晚上限時2小時搶一折貨！

7月11日晚上7時至9時頭炮優惠︰1折指定即場提取産品包括$350起 ÄPPLARYD躺椅組合和$59.9 DAJLIEN活動几，產品在香港IKEA銅鑼灣分店、沙田分店、九龍灣分店及荃灣分店推出，每人限買一件，產品數量有限，售完即止。之後7月18日、25日和8月1日連續3個星期五IKEA將推出不同的精選產品 1折優惠！

ÄPPLARYD躺椅組合, Djuparp啡紅色、深藍色一折$450，原價$4,500

ÄPPLARYD躺椅組合, Lejde 灰色/黑色一折$350，原價$3,500

DAJLIEN活動几, 淺綠色/白色一折$59.9，原價$599.9

除此之外，於7月11 日、18日、25日和 8月1日連續4個星期五，到港澳IKEA分店（愉景灣及奧運Close to you除外）購買即場提取產品，即可享95折優惠！期內，每星期均會公布新增的精選減價產品，讓大眾可享超值禮遇。yuu會員於推廣期間到IKEA分店（愉景灣及奧運Close to you除外）或網上消費滿HKD／MOP $300 元，即可額外賺取1,000積分！

新增精選減價產品

即日起IKEA每周都會公布新增的精選減價產品，今期包括ÄPPLARYD三座位梳化、KIVIK小型雙人梳化及HYLTARP三座位梳化等。另外，香港IKEA特設期間限定網上小額訂單送貨服務，網上購物HKD$400或以下的香港區、九龍區、新界區及大嶼山訂單均可選擇送貨服務，運費只需HKD $40元，最快2日送到！

IKEA限時2小時——超限量1折即場提取傢俬

日期︰7 月 11 日、18 日、25 日和 8 月 1 日連續4個星期五

時間︰晚上7時至晚上9時

地點︰香港IKEA 銅鑼灣分店、沙田分店、九龍灣分店及荃灣分店

全場即場提取貨品95折

日期︰7 月 11 日、18 日、25 日和 8 月 1 日

地點︰全港及澳門IKEA門市購物，不適用於位於大嶼山愉景灣及奧運MARKET PLACE的IKEA Close to You

網址：https://www.ikea.com.hk/zh







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