2025-08-07Text: Eunice ChowPhoto: 時代廣場展銷集 fb

英國Harvey Nichols高級百貨一折開倉：MOSCHINO、MARNI、VALENTINO女裝及鞋款，男裝恤衫領呔及名牌童裝特價

　　英國高級百貨公司Harvey Nichols 今個星期將於時代廣場展銷集開倉，大量名牌包括 Chloe、BALMAIN PARIS、MOSCHINO、LANVIN、MARNI、MARC JACOBS、Paul Smith、Alexander Wang 等低至一折！女士來到瘋狂掃貨之餘，男士亦有大量恤衫、領呔、銀包及公事包可選購，各位家長更可為小朋友選購名牌童裝呢！

 

 

　　Harvey Nichols開倉集合多個國際知名設計師系列男女服飾、鞋履、手袋、飾物及化妝品等，大部分產品都低至1折，品牌包括：Chloe、BALMAIN PARIS、MOSCHINO、LANVIN、MARNI、MARC JACOBS、Paul Smith、Alexander Wang，無論係日常穿著或者晚宴聚會都有唔少款式可揀，值得睇睇！女士最鍾意買鞋，今次開倉有不同款式高跟鞋、拖鞋、靴及平底鞋應有盡有，襯出不同造型！

 

經典秋冬靴款

 

返工斯文款鞋履

 

 

 

 

　　名牌晚裝都係唔少人心水目標，假日休閒服飾及平日返工款方面VALENTINO款式都有大量選擇，二五折起花多眼亂，Paul Smith 休閒鞋低至二折！

 

 

 

牛仔褸百搭易襯，買定MO5CHINO JEANS款式入秋著！

 

MARC JACOBS 小手袋

 

JASON WU 化妝品大減價

 

JASON WU 化妝品大減價

 

　　男士來到可留意一系列S.T.Dupont領呔只售$700、皮具$330起、各位家長更可為小朋友選購名牌童裝呢！

 

名筆都不同款式可選購

 

 

Harvey Nichols Bazaar Sale

日期︰2025年8月6日至8月11日

時間︰11am – 9pm

地點︰銅鑼灣時代廣場一座16樓

https://www.instagram.com/timessquarebazaar/ 

 

  • by Senior Content Editor

    Eunice Chow

