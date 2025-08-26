一田夏日購物賞︰家品免費送、$1換購迪士尼保溫杯、超市$20／$35／買一送一、Chiikawa／mofusand萌物

加入最愛專欄 收藏文章

一田夏日購物賞8月29日至9月7日舉行，又係掃平貨好時機！一連10日過萬件筍貨低至一折，首推每日「滿$1,000送禮」優惠，免費送出實用家品，消費滿$2,000或以上可加$1換購迪士尼不鏽鋼保溫杯。超市首推一田會員專屬 $1換購好貨，另有$150換購專區、$20激筍專區、買一送一專區及35週年$35感謝專區。精品控必睇Chiikawa、mofusand系列精品及京都文創品牌SOU‧SOU家品，凡用指定信用卡簽賬可享折上折及現金回贈優惠。

一田夏日購物賞將於8月29日早上9時提早開鑼；8月30日至9月7日期間，百貨及特別展場營業時間為早上10時至晚上10時，而全線超市則按照各店正常營業時間營業，現率先睇有咩筍貨！

1折精選筍貨

每日限定低至1折開賣廚具、床品、行李用品等精選筍貨，今次更首推每日「滿$1,000送禮」優惠，免費送出實用家品如儲物箱、鑊鏟、空氣消毒淨化液、油壺等，貼心照顧家居需要。於展場消費滿$2,000或以上，更可加$1換購迪士尼不鏽鋼保溫杯。於部分同一廚具及家居用品專櫃購買產品滿$1,200再額外減$50，精彩優惠無限放送。

29/8 TOSHIBA 400mm超薄變頻前置式洗衣機(7公斤)原價：$4,880特價：$2,440

只限沙田、大埔、屯門

送日本Sunsun Sponge 超耐用除污快乾海綿 (富士山版)

6/9Carl Schmidt SohnMarburg+24cm牛扒煎鍋 / 24cm煎鍋原價：$398/個 特價：$89/個 $159/2個【每款每店限售40件】

只限沙田、大埔、荃灣、新蒲崗、將軍澳、元朗

送Ambe餐墊一套四件 (多款顏色)(價值$129)只限沙田、大埔、荃灣

精選展場優惠︰消費滿$2,000或以上加$1換迪士尼不鏽鋼保溫杯

超市最多人入貨，今次新增設「人氣話題商品」系列，精選逾25款外遊必食必買，包括：消水腫抗疲勞Pokka Sapporo檸檬酸飲料、經典手信New York Perfect Cheese芝士奶油脆餅、網絡熱議De Cecco攣攣意粉等。

New York Perfect Cheese 芝士奶油脆餅(8件裝)東京人氣手信 原價：$188/盒特價：135/盒

「首度登陸購物賞」專區搜羅各款話題好物，包括：獨家發售龍點心、意大利摩德納百年醋廠La Vecchia葡萄黑醋等矚目之選；「高銷量必買之選」雲集每秒熱賣1件的日本北海道雪華豚、熊本縣熊本熊蛋以及總統牌片裝芝士等，全部都是回頭客必掃貨品。

另外，超市更首推一田會員專屬「 $1換購好貨」，超市購物滿$1,000即可加 $1換走精選產品，包括：葡萄籽油、意大利黑醋、紅燒鮑魚等價值高達$228筍貨，產品每日不同，天天驚喜！

$150換購專區

$20激筍專區

買一送一專區

35週年$35感謝專區

下一頁：更多至抵筍貨







【你點睇？】本港辦沙特超級盃獲國際關注，當局擬優化M品牌資助並聚焦國際賽，你認為本港應否繼續投入爭取國際體育盛事？► 立即投票