北上配眼鏡安心Get！ Eziwish專業貼心 本月推大牌鏡框震撼優惠

近年，香港人喜歡北上深圳消費及玩樂享受，追求性價比高及非一般的吃喝購物體驗，更會順道到深圳配眼鏡，平靚正選擇多，但可惜質素參差，若遇上不專業視光師或者假鏡片，有機會越戴越傷眼或越戴越頭暈。眾多眼鏡店品牌中，深圳Eziwish眼鏡店配備專業器材、專業視光師及貼身服務，網上收獲不少正評。



Eziwish眼鏡堅持優質專業服務，拒絕硬銷，消費細節全透明公開，配鏡過程安心舒服。本月推行年度品牌鏡框優惠活動，品牌鏡框低至5.5折、如YSL鏡框折後約￥1200起、大牌鏡片3折起，以及HOYA漸進鏡折後由￥346起，更有打卡送太陽眼鏡活動，千萬不要錯過。

頂尖設備媲美眼科醫院級



驗眼先決要精準，Eziwish配備日本Topcon全自動驗光儀，全程由高級驗光師1對1進行；加上引入德式3D驗光技術，能對視疲勞、斜視、頭畏光等人群提供專業視覺方案分析。驗光後，可透過Eziwish特別配備的蔡司Visufit 1000或者HOYA AI智能測量鏡，採集面部三維數據特別能針對漸進、個性化鏡片的顧客調配不同用眼習慣，避免新眼鏡帶來頭暈不適。





全程1:1專屬驗光服務，驗光時長約20分鐘，精準耐心篩查各項眼部問題，絕非流水作業式馬虎。

小朋友視力要定時監察，Eziwish特別為小朋友制定獨立視光檔案，每三個月進行覆查，實時追蹤眼軸變化，為視力健康保駕護航。

全方位品質控管 終身受保承諾

Eziwish以客為本，對於鏡框的品質及安全相當重視，每季度會自費抽檢鏡框，並送往深圳質量檢測局進行專業檢測，並將檢測結果公開，方便客戶隨時查閱，讓大家安心配戴。



此外， Eziwish獲蔡司、依視路、豪雅、尼康、徕卡等知名品牌鏡片官方授權，顧客可以掃碼查詢，確保每一副眼鏡都是絕對正版。深圳配眼鏡最擔心是售後服務，Eziwish提供30天無憂售後保障，若顧客出現頭暈或不適等症狀，可憑借鏡片包裝和收據到店進行無憂售後服務。

Eziwish重視產品質素，每季度會自費抽檢鏡框，並將檢測結果公開，讓顧客安心。

精心門店佈局 全程不受打擾

Eziwish的另一賣點是寬敞的門店環境。南山及福田店各有4,000呎的空間，木系展示枱面搭配獨立私密的驗光隔間。



為了讓小朋友的驗光過程不再沉悶，特別設有兒童專區，包括繪本牆和玩具角，貼心至極，讓家長們也能感到放心。



全開放式鏡框區，依據商務、休閒和運動等不同場景以及臉型需求進行劃分，提供超過2,000款鏡框供顧客挑選。如需驗光師根據顧客的臉型和風格推薦最合適的鏡框，也會從旁協助。Eziwish與多個知名品牌如DITA、ic!berlin和YSL、GUCCI等合作，本月品牌月活動讓您以超高性價比獲得優質眼鏡。

配眼鏡迎來多重優惠



本月，Eziwish眼鏡店推出年度多重優惠，國際大牌鏡片低至3折起，包括日本品牌HOYA漸進鏡片￥346起、德國品牌蔡司漸進鏡片￥414起，以及防藍光配鏡套餐￥299一整套（含純鈦鏡框）。鏡框品牌包括ic!berlin、DITA、蔡司、YSL、GUCCI、萬寶龍和夏蒙，享有低至5.5折的優惠，吸引力十足。







此外，凡到店消費後，將店鋪內容大眾點評及小紅書，並加上話題 #Eziwish眼鏡 #深圳Eziwish眼鏡 #深圳配鏡，並標註門店定位，即可獲得價值￥299的太陽眼鏡一副！



北上配眼鏡行程建議

Eziwish福田店：

地址：深圳市福田區新天世紀商務中心A座10樓1001店（3/7號線，石廈地鐵站A出口馬路對面）





交通：於落馬洲（福田）口岸乘坐地鐵4號線到福民站轉7號線到石廈站，全程3個站，15分鐘。



行程建議：先到Eziwish配眼鏡，下樓即可到附近的石廈時代廣場食飯；飯後可坐10分鐘車程到山姆掃日用品或福田星河COCO Park玩夾公仔機



Eziwish眼鏡南山店

地址：深圳市南山區海岸大廈東座B區8樓813（地鐵2號綫、8號綫、13號綫、11號綫 後海站D1出口）









交通：深圳灣口岸出來搭乘13號綫2個站即可到達



行程建議：南山店位於海岸城購物中心內，方便顧客享受一條龍的吃喝玩樂體驗。

Eziwish眼鏡店

電話：852 4609 3427（WhatsApp）

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61558839371394

營業時間：9:30am-9:30pm



