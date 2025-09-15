消委會：藥材「両變錢」收費陷阱！$300變$30,400、影射貨品混淆、購物貼士免中伏

加入最愛專欄 收藏文章

不少內地旅客愛於本地藥房及藥店購買中成藥產品、藥材或蔘茸海味，不過最近消委會接獲旅客投訴，藥房及藥店商戶在銷售過程混淆「斤變両」、「両變錢」等計價單位，以及推銷包裝高度相似的影射貨品等不良銷售手法。此外，亦有個案單據標示與實物數量不符，商戶拒退差價稱系統錯誤，其實無論是旅客或本地消費者都要留意消費陷阱，即睇藥店購物消費貼士以免中伏。

圖片來源:消委會

「斤變両」、「両變錢」等古蠱招數，大家都曾聽聞，儘管消委會曾於 2023 年點名譴責 4間藥店有不良銷售手法，香港海關亦多次展開執法行動，估不到時至今日仍有類似個案。大家於藥房及藥店購物時要金晴火眼，留意標示價格及計價單位。

個案一：「両變錢」計價混亂 $300 變收$30,400

投訴人一家來自新加坡，原打算在A 藥妝店購買潔面產品，惟店員不斷推銷藥材包括奶薊草，並提出「買80送5」的優惠。店員在銷售期間沒有提及計價單位，當時在量秤上顯示重量為0.85，投訴人聲稱見標價為每「両」$380，估算整筆交易金額約為$300，遂同意購買。店員在未有清楚說明計價單位及總價的情況下，便已將藥材研磨成粉，然後要求投訴人支付$30,400。

圖片來源: unsplash

投訴人即場提出疑問，店員始解釋計價單位為「錢」，每錢$380，購買80錢送5錢，折合共$30,400。投訴人不滿店員未有事前說明，惟由於當時有三名子女同行，唯有息事寧人先行付款。店員起初拒絕提供收據，惟投訴人堅持下店員才作罷。投訴人其後懷疑收據上所列的計價單位與店內標示不符，加上店員在銷售期間沒提及計價單位，認為手法有誤導成分，遂向香港海關投訴，並向消委會求助，要求退款。

A 藥妝店回覆消委會指標價牌已列明計價單位是「錢」，惟A 藥妝店和投訴人均未能提供標價牌的照片。A 藥妝店起初願意在毋須退貨的情況下退回 7成款項，即$21,280，惟投訴人拒絕。經消委會多番調停，A 藥妝店最終同意全額退款退貨，事件得以解決。

圖片來源: unsplash

個案二：「安宮牛黃丸」包裝疑影射 名稱差一字損消費信心

「両」變「錢」的一字之差，計價混亂令消費者蒙受金錢損失之餘，亦對香港印象大打折扣。另一個投訴個案為內地遊客到 B 藥房查詢安宮牛黃丸，他雖有心儀品牌，但過程中沒有提及品牌名稱。店員遂推介一盒產品，介紹為「北京安宮牛黃丸」。投訴人見產品的包裝外觀設計類似心儀品牌包裝，加上店員說是「北京」，便以為是心儀品牌，遂付款約$2,640 購入 3 盒。

投訴人返抵內地仔細檢查後，才發現雖然該產品的包裝和外觀與心儀品牌高度相似，產品上也同樣寫有「北京」和「安宮牛黃丸」字眼，但生產商名稱卻相差一個字，懷疑屬假冒或影射貨品，遂向消委會求助，冀憑單據安排退貨退款。

B 藥房回覆消委會時，沒有回應該藥品是否影射其他品牌，但願意安排全額退款。經商議後，投訴人於兩星期後再度訪港，親身到店辦理退貨和退款，其後亦來函感謝消委會協助，個案得以解決。

個案三：單據標示與實物數量不符

購物check單真係好重要！內地遊客投訴人於C 藥妝店購買 1 盒 6 瓶裝藿香正氣水及其他藥品，結帳時共付款$305。離港後檢查收據時，發現列出的藿香正氣水為 1 盒 12 瓶裝，售價為$170，惟實際收到的貨品盒上則標示為6 瓶裝。投訴人質疑 C 藥妝店多收 1 倍費用，遂聯絡商戶反映。C 藥妝店稱收據上的瓶裝數量出錯乃因收銀系統記錄有誤所致，並強調 1 盒 6 瓶裝的藿香正氣水的售價確實為$170，拒絕退款。投訴人其後參考其他店舖的售價，發現同款 6 瓶裝普遍為$40 至$50，認為 C 藥妝店錯誤收取了 12 瓶裝的價錢，遂向消委會求助，要求退回多收款項。

C 藥妝店回覆表示，該品牌並無 12 瓶裝版本，而店內 6 瓶裝版本的售價確為$170，惟因其收銀系統問題，單據錯誤顯示為 12 瓶裝。C 藥妝店建議投訴人帶同收據親臨店舖，會額外提供 1 盒 6 瓶裝的藿香正氣水，惟投訴人表示暫無計劃再次訪港，故要求退回一半貨款（即$85）。經消委會再次調停後，C 藥妝店同意透過電子支付平台退回一半貨款，個案得以解決。

圖片來源: unsplash

消委會提醒消費者在藥店購物時，應注意以下事項：

1. 如有心儀品牌或貨品，應清晰告知商戶，並可參考該品牌是否設有防偽特徵，仔細比對貨品真偽，確認無誤後才付款交易

2. 交易完成後，應即時檢查收據，確認所購貨品名稱、數量及價格是否正確。如有疑問，應即時向商戶提出，並保留收據作日後憑據

3. 購買藥材或蔘茸海味時，應先向商戶確認計價單位及價格，並了解秤重時所採用的單位，秤重後再核實貨品總價。如有任何疑問，應立即要求暫停交易，待釐清並確認無誤後，才同意商戶將貨品切片或磨粉等

4. 購買中藥應向註冊中醫求診並按藥方配藥，切勿輕信非註冊人士的「診斷」

5. 所有香港的註冊中成藥產品標籤上均附有註冊編號，格式為『HKCXXXXX』（"XXXXX"為一組五位數字），如欲選購中成藥應注意產品的包裝上是否印有上述註冊編號。消費者亦可以提前參閱香港中醫藥管理委員會網頁上的註冊中成藥名單（https://www.cmchk.org.hk/pcm/chi/#main_listpcm_2023.htm）並記下心儀產品的註冊編號、產品名稱等資料，在選購時加以核對；

6. 選擇商戶時可參考其口碑，並留意店舖門外或收銀處是否貼有「正版正貨」標籤。標籤有效期為 1 年，消費者應留意標籤所示年份

7. 若發生消費糾紛而與商戶交涉不果，可聯絡本會協助調停。如懷疑商戶涉及不良營商手法（如失實或誤導性商品陳述等），亦可向香港海關查詢。







樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情