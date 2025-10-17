消委會蒸焗爐評測︱Miele奪4.5星最省電，Gemini最平$2380高CP值 選購安全貼士

加入最愛專欄 收藏文章

蒸焗爐是煮食好幫手，一機兩用有齊焗煮及蒸煮兩大功能，方便用戶處理各類食材。消委會最新測試市面10款蒸焗爐，當中包括嵌入式及座檯式型號各5款，全部樣本均能通過安全測試，「火力」測試大致符合聲稱，整體表現滿意。Miele嵌入式蒸焗爐總評4.5星最省電，座檯式Gemini最平$2380獲4星CP值高，即睇選購建議及安全使用貼士。

是次測試涵蓋市面10款蒸焗爐，嵌入式及座檯式型號各5款。嵌入式蒸焗爐售價較高，介乎$9,800至$53,000（未包括安裝服務），座檯式型號售價由$2,380至$5,998不等。消委會指全部樣本均能通過安全測試，包括結構、溫升測試、絕緣強度、物料耐熱及阻燃性等。全部樣本實際功率與聲稱的吻合度偏差都沒有超出國際標準的公差範圍（+5%／-10%），即樣本的「火力」大致符合聲稱，整體表現滿意均獲4分或以上評分。

嵌入式蒸焗爐

• #1 Miele DGC 7440 HC Pro

• #2西門子 Siemens iQ300 CS589ABSOH

• #3伊萊克斯Electrolux KVBAS21WX

• #4 Mia Cucina GYV34S

• #5 德國寶 German Pool SGV-5228

座檯式蒸焗爐

• #6 Gemini GSO40

• #7 樂聲牌 Panasonic NU-SC280W

• #8 惠而浦 Whirlpool CS2322B

• #9美的Midea PS30L22Z

• #10 東芝 Toshiba MS5-STR30SC(BK)

Miele及Gemini最省電獲評4分

測試分別量度各樣本在待機及烹煮時的電力耗用功率，並評審其省電程度。全部樣本僅顯示時間但沒有連接網絡（如適用）的待機狀態下，所量得的耗用功率介乎0.40W（瓦特）至1.60W。嵌入式Mia Cucina（#4）所量得的耗用功率1.05，嵌入式樣本中所量得的耗用功率最高，而座檯式美的蒸焗爐（#9）所量得的耗用功率更達1.60W，超過歐盟對相關電器產品的環保設計要求，附有時鐘顯示的電器，待機功率不可超過0.8W。消委會提醒，用戶應注意使用無線連接或延遲啟動功能（如適用）有可能增加待機耗電量。

#1 Miele DGC 7440 HC Pro

#6 Gemini GSO40



消委會測試量度樣本於預熱及部分煮食測試（包括焗紙杯蛋糕、焗海綿蛋糕及烤全雞）所需的耗電量。嵌入式Miele（#1）及座檯式Gemini（#6）的省電程度均較同組樣本突出，同獲較佳的4分評分，留意耗電量受爐腔大小、烹調程序所需時間和火力操控等因素影響。

整體煮食測試評分4分或以上

是次煮食測試製作焗紙杯蛋糕、焗海綿蛋糕、烘多士及蒸西蘭花，並設計了烤全雞、焗蛋白脆餅、蒸雜菜三文魚柳及蒸法式燉蛋烹調測試。全部樣本均勝任烹調所有食品，沒有出現未煮熟、過度燒焦或怪異味道的情況。Mia Cucina （#4）烤烘多士火力不夠平均，樂聲牌 Panasonic（#7）焗出的蛋糕較深色，而西門子 Siemens（#2）蒸煮後的西蘭花顏色有點變黃，但測試結果整體煮食測試評分均獲4分或4.5分。

圖片來源︰消委會網站

圖片來源︰消委會網站

圖片來源︰消委會網站

東芝Toshiba溫控表現最差

樣本在空載下進行，分別以80℃（如適用）、150℃、200℃及最高溫度，設定加熱爐腔1小時，量度平均溫度（準確度）及波動幅度（穩定性）。結果發現，整體嵌入式樣本的溫控表現較佳；而座檯式樣本的表現則較參差，當中美的Midea（#9）及東芝Toshiba（#10）的溫度控制準確性較遜色，個別溫度設定的偏差分別高達7%及12%，影響溫控表現評分，分別僅獲2.5分及1.5分。

#10 東芝 Toshiba MS5-STR30SC(BK)

惠而浦及美的噪音大、Miele易清洗

是次測試評審了樣本於烹煮（強制空氣對流模式預熱）時及烹煮後樣本開動內置風扇降溫時的噪音表現，務求模擬實際的使用情況。整體嵌入式樣本的表現滿意，獲3分至4.5分評分，Gemini（#6）的風扇運作較寧靜，獲4分評分。座檯式樣本表現則較參差，惠而浦Whirlpool（#8）及美的Midea（#9）於烹煮及降溫時都發出較大噪音，僅得1分較低評分。

#8 惠而浦 Whirlpool CS2322B

#9美的Midea PS30L22Z

清洗容易程度亦是購買時的關鍵考慮，測試發現伊萊克斯Electrolux（#3）的焗爐門較難拆下，而Miele（#1）的爐腔內壁的不鏽鋼表面經特別處理，清洗後的效果比一般的不鏽鋼光滑表面為佳。

消委會建議選購蒸焗爐前，留意以下幾方面作出考量。

一、功能需求：應按個人及家庭烹調習慣，考慮型號是否配備需要的功能和程序，亦需考慮型號附送的配件是否足夠或實用。

二、清潔便利：是否設有自動清洗功能或側架是否容易被拆下。

三、家庭人數：爐腔容量／闊度是否足夠日常使用以及廚房可容納的空間。

揀啱心水蒸焗爐，都要識保養同安全使用，即睇實用小貼士。

• 蒸焗爐多屬功率較高的電器，不應與其他煮食爐等高耗電電器共用插座

• 嵌入式蒸焗爐應按照說明書指示進行安裝

• 座檯式蒸焗爐的機背及左右兩旁須按說明書要求預留通風空間，更切勿放近窗簾、塑膠或紙張等可燃燒物件

• 按照說明書指示使用及保養蒸焗爐

• 如果蒸焗爐出現異常情況，例如有異常噪音、氣味或過熱等，應安排有經驗的技師檢查；

• 避免從網店購買不符合本地規格的電器於本港使用，當中風險包括電壓差異及電源插頭的分別

• 不應為方便而注水至超過標示最高水位

• 煮食時，金屬或玻璃爐面也許較熱，應避免徒手觸摸，更切勿讓小孩單獨使用或觸碰

• 剛完成蒸煮時爐腔內仍然充滿蒸氣，打開焗爐門時要小心免被蒸氣熨傷

• 切勿在無人看管下啟動蒸焗爐，以免發生危險

• 避免將食物過密擺放，以確保受熱均勻

• 每次使用後，都應清洗可拆除的烤盤、烤架、蒸盤及盛水底盆，而發熱管及爐腔內壁則以濕軟布輕抹，不應使用鋼絲刷以免刮花表面，引致生鏽







