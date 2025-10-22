吃喝玩樂
Shopping What’s On

加入最愛專欄　 收藏文章　

2025-10-22Text: Katty Wu

LG x HKTVmall 限時優惠：精選家電低至三九折！無線吸塵機$1,666、43吋4K智能電視$2,580

#LG #Jetso #Shopping #無線吸塵機 #HKTVmall #著數優惠 #家電 #網購 #智能電視

　　LG聯同HKTVmall推出「Thankful Store Day」限時優惠，由即日起至10月24日期間，多款人氣家電產品以震撼價登場，折扣高達39折！準備搬屋或想換新家電的朋友，要把握機會了！

 

LG CordZero無線吸塵機（A9N-LITE）

原價 $4,290 
優惠價（39折）$1,666

 

LG 43吋 UHD AI 4K智能電視（43UT8050PCB）

原價 $4,980
優惠價（52折）$2,580

 

LG 21:9 UltraWide顯示器（38WR85QC-W）

原價 $8,480
優惠價（71折）$5,980

 

藍牙喇叭 xboom GRAB

原價 $1,099
優惠價（73折）$799

 

PuriCare 360° Hit 空氣清新機（AS60GHWG0.AHK）

原價 $2,980
優惠價（63折）$1,888

 

PuriCare AeroTower  Hit 冷暖三合一空氣淨化風扇（大地啡）（FH15GPNJ1.AHK）

原價 $5,990
優惠價（5折）$2,988

 

28L 變頻式離子殺菌智能抽濕機（MD16GQWE0.AHK）

原價 $3,980
優惠價（74折）$2,940

 

LG x HKTVmall「Thankful Store Day」

網址：按此 

  • by Senior Content Editor

    Katty Wu

【你點睇？】「粵車南下」最快11月實施，邵家輝冀當局根據路面承載力逐步放寬名額，你是否認同？► 立即投票

更多Shopping What’s On文章
你可能感興趣
#LG #Jetso #Shopping #無線吸塵機 #HKTVmall #著數優惠 #家電 #網購 #智能電視
更多吃喝玩樂文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
關稅戰
貨幣攻略
More
Share