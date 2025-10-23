屈臣氏網店「雙11」購物優惠：買滿$488即減$60、滿$1,088即送迷你相機！更有機會贏iPhone 17

加入最愛專欄 收藏文章

喜歡shopping的朋友，應該都期待「雙11」購物節的來臨，而屈臣氏網店就快人一步，率先推出「雙11狂賞Code」，由即日起至11月13日，可以優惠價錢買到多種類型的產品，包括嬰兒用品、個人護理、營養補充、日韓美妝等，買滿$1,088送首次登場的「屈仔限量版迷你相機」，累積消費最高更有機會帶走iPhone 17及APPLE AirPods 4 耳機！

潮流興迷你相機，屈臣氏都推出了「屈仔限量版迷你相機」，內置10款萌爆屈仔相框，輕輕鬆鬆就可以影相、錄影！只需於屈臣氏網店購物滿$1,088，輸入【TAKEAPIC】優惠碼，即免費獲贈屈仔限量版迷你相機。另外亦可買精選產品，以$188加購換領。

活動期間，易賞錢會員買精選產品淨額每滿$59，即可獲贈一個電子印花，儲滿指定數量即可免費換領豐富禮品。累積消費最高之會員更可參加「爆買贏大賞」，獎賞包括頭獎iPhone 17 256GB （價值: $6,899）及AirPods 4耳機（價值: $1,099）。

如果是首次加入屈臣氏網店的新用戶，可享買滿$488即減$60的限時優惠，以及買滿$138免運費送貨。舊有客戶減得更多，買滿$2,200即減$300！

其他還精產品優惠及豐富禮物包括：

屈臣氏網店

屈臣氏網店

網址：https://www.watsons.com.hk/zh-hk/







