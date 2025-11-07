十五運會特許商品開賣｜球類公仔盲盒＋運動巾＋別注版XO醬禮盒登場

加入最愛專欄 收藏文章

第十五屆全國運動會（「十五運會」）和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（「殘特奧會」）即將開幕，此次盛事推出不少特色官方特許商品，最可愛吸晴一定係十五運會公仔盲盒，軟綿綿手感舒服！除此之外，還有實用的運動巾、冰箱磁石貼，以及百年醬料品牌推出「香港味道」系列盲盒及別注版XO醬禮盒，全城全方位支持盛事！

十五運會和殘特奧會推出多款富香港本土情懷的特許商品， 其中十五運會公仔盲盒最可愛，將六款活力球類變身可愛玩偶造型，包含兩款隱藏款式。毛絨玩偶手感柔軟細膩，讓人愛不釋手。而「重塑」運動巾採用再生塑料製成，香港特教青年藝術家創作繪製「喜洋洋」和「樂融融」暢遊香港，嚐盡美食為主題。本地公共交通造型冰箱磁石貼「喜洋洋」和「樂融融」化身乘客，向大家微笑招手，產品於指定官方特許零售店及零售點有售。

第十五屆全國運動會毛絨玩偶掛件盲盒$89

「重塑」運動巾$82

公共交通造型冰箱磁石貼 $68

美食系列都有好介紹，當中有百年醬料品牌推出「香港味道」系列盲盒，包含香港特色醬料──街頭魚蛋醬及潮州辣椒油，一套12款特別為香港賽區而設計，大會吉祥物「喜洋洋」及「樂融融」化身香港賽區12個競賽項目的運動造型結合香港特色美食的冰箱磁貼，更有第13款是驚喜隱藏版。隨機包含一款冰箱磁貼，大家可以試試手氣，集齊全套。

香港味道–潮州辣椒油、香港味道–街頭魚蛋醬 (各內附十五運會和殘特奧會吉祥物x「香港味道」冰箱磁石貼一件) 各$60

十五運會和殘特奧會別注版XO醬禮盒，由香港知名紙雕藝術家黃文翰設計，透過繁複而精巧的鏤空層疊紙藝技法，設計強調層次感與光影效果將香港維多利亞港的繁華景象細膩呈現，並融入中式帆船、天星碼頭到中環摩天輪等標誌性建築與場景。飛龍躍動更展現朝氣活力，與十五運會和殘特奧會的動感氛圍互相呼應，隨盒附送一對可愛的「喜洋洋」和「樂融融」筷子托。

十五運會和殘特奧會別注版XO醬禮盒 $248

十五運會和殘特奧會香港賽區官方特許商品零售店

• 灣仔入境事務大樓店

地點︰香港灣仔告士打道7號入境事務大樓1樓

營業時間︰星期一至五上午8時30分至下午6時；星期六上午9時至下午1時

• 啟德零售館店

地點︰九龍承啟道38號啟德零售館3地下中庭

營業時間︰星期一至日上午10時30分至晚上9時30分

• 西九龍高鐵站店

地點︰九龍尖沙咀柯士甸道西3號西九龍高鐵站GFM層G6鋪

營業時間︰星期一至日上午10時至下午6時30分

• 合和商場店

地點︰灣仔皇后大道東183號合和商場3樓中庭

營業時間︰星期一至日上午11時至下午8時

• 李錦記醬料總部

地點︰新界大埔工業邨大發街2至4號

營業時間︰星期一至五上午9時至下午5時（11月3日開業）

其他特許商品零售點包括指定香港郵政局、香港旅遊發展局九龍旅客諮詢中心、裕華國貨、指定商務印書 館、三 聯 書 店等，不同零售店及零售點售賣的特許商品會略有不同。

官方特許商品零售點

https://www.2025nationalgames.gov.hk/tc/ng/store.html







