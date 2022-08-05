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Honor再次高調進軍香港市場，打頭炮的有旗艦手機Magic4 Pro，以高效能及多鏡拍攝作主要特色，香港以$7,299的定價推出，8月11日正式發售。

（圖片由作者提供）

縱使Honor是個獨立品牌，可是Magic4 Pro採用了Huawei Mate 40 Pro極相似的設計，單正面是無法看到兩者的差異。Magic4 Pro機身同樣支援IP68抗水防塵級別，而機背亦採用玻璃物料，提供的手感更是一模一樣，並備有青、黑兩色機身選擇。不過，Magic4 Pro的鏡頭採用不同的佈局，尤其是潛望式長焦鏡頭放置在圓形中央可見其分別。

Magic4 Pro採用了Huawei Mate 40 Pro極相似的設計，只是鏡頭採用不同的佈局。（圖片由作者提供）

Magic4 Pro配備三個主鏡頭，支援最多100 倍數碼變焦。（圖片由作者提供）

機身左側設有音量鍵和電源鍵。（圖片由作者提供）

Magic4 Pro支援雙SIM卡及eSIM功能。（圖片由作者提供）

機頂設有紅外線埠，可配合內置應用程式作遙控器使用。（圖片由作者提供）

Magic4 Pro用上Snapdragon 8 Gen 1處理器、內置8GB記憶體和256GB儲存，可是安兔兔測試分數只有82萬多，與其他同級手機數字上有明顯分別。另一個Magic4 Pro的特色，是支援100W有線快速充電及100W無線充電，利用跟機附送的100W充電器，官方稱30分鐘便能充滿機內的4,600mAh電池，而100W無線充電則必須配合專屬的無線充電器使用。

手機採用USB Type-C介面，支援100W有線快速充電。（圖片由作者提供）

搭載MagicUI，界面和功能與Huawei的EMUI相近。（圖片由作者提供）

Magic4 Pro提供的拍攝功能與其他手機相若。（圖片由作者提供）

Magic4 Pro用上Snapdragon 8 Gen 1處理器，可是安兔兔測試分數只有82萬多。（圖片由作者提供）

Magic4 Pro配備6.81吋四曲面OLED熒幕，提供1,312 x 2,848解像度，支援120Hz更新率、360 Hz 觸控採樣率、100% DCI-P3色域、HDR10+、1,920Hz PWM 調光等規格，簡單來說就是能顯示高品質的畫面。此外，手機熒幕支援屏下指紋解鎖及支援LTPO，透過MotionSync 技術能自動以1Hz至120Hz來切換更新率，能達至省電之目的。

支援屏幕指紋解鎖功能。（圖片由作者提供）

Magic4 Pro配備1,200萬像素前置鏡頭和3D深感鏡頭，並用上三主鏡頭設計，分別是5,000像素廣角、5,000萬像素122°超廣角及6,400萬像素長焦，配以8x8 dTOF 鐳射對焦系統，其中長焦鏡頭支援OIS，提供3.5倍光學、10倍混合和100倍數碼變焦。拍攝功能方面，Magic4 Pro提供的功能與其他手機相若，但就可攝錄60fps 的 10bit Log 4K 影片。

Magic4 Pro設有 1,200萬像素前置鏡頭和3D深感鏡頭。（圖片由作者提供）

作為旗艦手機，Magic4 Pro拍攝的相片質素合格有餘。（圖片由作者提供）

總結

筆者雖說Magic4 Pro與Mate 40 Pro很相近，可是Magic4 Pro無論軟件或硬件，實際是另一款手機，只是外型相近而已。值得留意是，在8月10日前預購Magic4 Pro還會送價值$1,899的 HONOR Watch GS 3，變相五千多元就能入手手機，價格上還是有競爭性。

作業系統：Android 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：1,312 x 2,848像素，6.81吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/34/38/39/40/41 / 5G n1/3/5/8/28/38/41/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：1,200萬像素（前置） / 5,000像素標準 + 5,000 萬像素122°超廣角 + 6,400萬像素長焦（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/Beidou / 紅外線埠 / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置4,500mAh

體積：163.6 x 74.7 x 9.15毫米

重量：215克

售價：$7,299

查詢：Gin Hung Industrial 9513 5103







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