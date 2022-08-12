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Huawei一口氣推出了全新MateBook手提電腦系列，繼有MateBook X Pro、MateBook D 16、MateBook 16s及MateBook 14。其中輕巧機身設計的MateBook X Pro為整個系列的旗艦產品，擁有3.1K解像度觸控熒幕、六個揚聲器及強勁規格。

MateBook X Pro採用金屬機身設計，15.6mm厚度及1.26kg的重量算是輕巧便攜，機身擁有六個揚聲器，能獨立輸出高中低音，可配合HUAWEI SOUND功能來調校不同的音效，也設有指紋應器來解鎖。MateBook X Pro左右兩側設有四個USB Type-C介面，其中兩個支援Thunderbolt 4，鍵盤下的全區域壓力觸控板更支援手勢操作功能。

機身擁有六個揚聲器，能獨立輸出高中低音。

MateBook X Pro採用金屬機身設計，15.6mm厚度及1.26kg的重量算是輕巧便攜。

MateBook X Pro左側設有耳機插孔及兩個支援Thunderbolt 4的USB Type-C介面。

另外兩個USB Type-C介面設於機身右側。

觸控板能設定手勢操作功能，如調校熒幕光暗及音量大小。

MateBook X Pro搭載第12代 Intel Core i7-1260P處理器，內置16GB DDR4記憶體、1TB PCIe SSD及支援Wi-Fi 6E連線，兼內置60Wh電池及支援90W 快速充電，跟機還附送了90W USB-C充電器。此外，電腦的熒幕上方設有720P前置鏡頭，支援美顏、影隨人動、自然對視和虛擬背景等功能，可配合所有視像會議應用程式使用。

電腦的熒幕上方設有720P前置鏡頭。

鍵盤下設有壓力觸控板。

設有整合指紋感應器的電源鍵，可配合Windows Hello使用。

MateBook X Pro特點是熒幕支援90Hz刷新率顯示。

前置鏡頭支援美顏、影隨人動、自然對視和虛擬背景等功能。

MateBook X Pro的14.2吋觸控熒幕採用3:2顯示比例，擁有92.5%屏佔比，提供3,120 × 2,000解像度、264PPI像素密度及設有防反光納米光學鍍膜。特點是熒幕支援90Hz刷新率、P3及sRGB廣色域及10.7億色彩顯示，並支援ΔE<1色彩準確度及通過德國 TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0認證，有極高顯示的質素。

MateBook X Pro搭載Windows 11作業系統，Huawei亦加入了自家的優化功能，可透過超級終端能無線連接手機、平板或其他裝置進行跨平台協同，如在電腦操作手機，又或者利用平板作外置顯示器等。

Huawei在MateBook X Pro加入了自家的優化功能，可透過超級終端能無線連接手機、平板或其他裝置進行跨平台協同。

新一代降噪無線耳機

除手提電腦，Huawei亦推出了FreeBuds Pro 2降噪無線耳機，產品與法國音響品牌Devialet聯合調音，採用雙喇叭系統設置，低音單元用上 11mm 四磁體雙磁路，高音則是微型平面振膜，能覆蓋14Hz至48kHz音域。耳機支援LDAC雙高清音頻解碼及獲得 HWA及Hi-Res雙認證，提供主動降噪功能及三重動態 EQ 調節算法，能實時自動將音效作出個人化及調整，在降噪狀態下可播放4小時音樂及搭合充電盒更有18 小時播放能力。

售價：$1,599

作業系統：Windows 11

處理器：Intel Core i7-1260P

記憶體：16GB RAM / 1TB SSD

顯示屏：3,120 × 2,000像素，14.2吋觸控LTPS

顯示卡：Intel Iris Xe Graphics

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

其他：720P前置鏡頭 / 指紋感應器

電池：60Wh

體積：310 x 221 x 15.6毫米

重量：1.26kg

售價：$14,998

查詢：Huawei 8128 8810







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