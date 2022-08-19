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現在的旗艦手機熒幕尺寸愈出愈大，Asus反而背道而馳，推出了一部只有5.9吋熒幕的迷你手機Zenfone 9，有齊旗艦手機的效能及不俗的拍攝能力，可說是「麻雀雖小，五臟俱全」。

（圖片由作者提供）

Zenfone 9共有三個版本，8GB + 128GB版本備有黑、白、紅、藍四色機身選擇；8GB + 256GB版本有黑、白兩色，而16GB + 256GB版本則只有黑色。手機設計與傳統手機相若，機背就用上有防污能力的砂岩紋，配以金屬邊框帶來極好的手感，筆者相信關乎迷你機身有直接關係。此外，Zenfone 9擁有IP68防水防塵能力，機身亦設有Dirac HD Sound音效的立體聲揚聲器，以及設有整合指紋感應器的電源鍵。

熒幕左上角設有1,200萬像素前置鏡頭。

Zenfone 9機背用上有防污能力的砂岩紋，配以金屬邊框帶來極好的手感。

Zenfone 9只配備兩個主鏡頭，分别是標準及超廣角鏡頭。

雖說Zenfone 9的5.9吋AMOLED熒幕相對其他旗艦手機細小，但仍有一流的顯示水準，包括提供2,400 x 1,080解像度、HDR+認證、支援120Hz刷新率、112% DCI-P3廣色域與Delta E < 1色彩準確度等，還用上Corning Gorilla Glass Victus保護。不過，內在美才是Zenfone 9的重點，用上Snapdragon 8+ Gen 1處理器及內置4,300mAh電池，兼支援30W快速充電。

設有3.5毫米耳機插孔。

機底設有USB Type-C介面，支援30W快充。

整合指紋感應器的電源鍵及音量鍵設於機身右側。

Zenfone 9支援雙SIM卡，惟不設 microSD記憶卡插槽。

Zenfone 9是市場上少數只配備兩個主鏡頭的手機，分别有5,000萬像素標準及1,200萬像素113 ̊ 超廣角，其中標準鏡頭用上Sony IMX766感光元件，可拍攝超高質素的影像，更提供擁有正負三度的晃動校正的六軸防手震 Hybrid 雲台功能，就算邊走路邊攝錄也能得到穩定的畫面，另外也設有1,200萬像素前置鏡頭。

拍攝功能與上代產品相同，但新加入了車軌拍攝。

Zenfone 9的電源鍵支援手勢操控，滑動或雙按能啟動不同的功能。

熒幕支援120Hz刷新率，也提供自動切換刷新率功能。

Zenfone 8用上Snapdragon 8+ Gen 1處理器，安兔兔跑分超過107萬，擁有頂級效能。

標準鏡頭用上Sony IMX766感光元件，可拍攝超高質素的影像。

為了方便單手操作，Zenfone 9不單擁有吋數較小的熒幕，更內置了單手摸式，能在熒幕下半部開啟通知，亦備有側熒幕工具來快速開啟常用應用程式。此外，Zenfone 9的電源鍵更支援手勢操控，只要滑動或雙按電源鍵即能啟動不同的功能如語音輸入，輕擊機背也可開啟相機或截圖等。

總結

Zenfone 9為筆者帶來新鮮感，原因是創造了迷你手機的路線，相信能吸引到一眾鍾情細手機的用戶。事實上，作為旗艦手機，Zenfone 9的定價合理，只是最高規格版本只有黑色，筆者覺得若有其他色系會更好。

作業系統：Android 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3.19GHz八核

記憶體：8GB/12GB RAM / 128GB/256GB ROM

顯示屏：2,400 x 1,080像素，5.9吋多點觸控AMOLED

制式：GSM / WCDMA / LTE / 5G

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：1,200萬像素（前置） / 5,000像素標準 + 1,200 萬像素113°超廣角（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/Beidou/QZSS/NavIC / NFC / 指紋感應器

電池：內置4,300mAh

體積：146.5 x 68.1 x 9.1毫米

重量：169克

售價：$5,698 (8GB + 128GB) / $5,998 (8GB + 256GB) / $6,598 (16GB + 256GB)

查詢：Asus 3582 4770







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