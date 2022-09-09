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電視盒子有很多選擇，近期推出的SVI Cloud 8P是其中一員。這個盒子擁有不俗的規格，內置Google Play可安裝應用程式或遊戲，也支援Google助理及網絡影片播放功能等，整體功能算是全面。

8P機身較一般同類產品迷你，體積為105.5 x 105.5 x 19.3毫米，機背設有不同的連接介面，分别是支援5.1聲道輸出的SPDIF光纖、100Mbps RJ-45網絡、USB Type-A及支援4K解像度輸出的HDMI介面。規格方面，8P用上Allwinner H616四核處理器，內置4GB記憶體及64GB儲存，支援雙頻Wi-Fi 6及藍牙5.0連線能力。





8P機身較一般同類產品迷你，體積為105.5 x 105.5 x 19.3毫米。

機背設有不同的連接介面，分别是SPDIF、100Mbps RJ-45、USB Type-A及HDMI，而最右方是電源輸入位置。

連接電源後8P會顯示白色燈。

8P跟機附有藍牙語音遙控器，與盒子配對後即能啟動語音操控功能，特别之處是8P是支援Google助理，按下遙控器的咪高峰鍵即能啟動 Google助理，在指定應用程式也能以語音搜尋內容（包括廣東話及英文）。這個遙控器設有學習功能，用於學習電視遙控器的紅外線開關訊號，並設有獨立按鍵用來操作。遙控器也提供了滑鼠功能，啟動後可利用鼠標來操作應用程式。





8P跟機附有藍牙語音遙控器，與盒子配對後即能啟動語音操控功能。

遙控器設有咪高峰鍵，一按即能啟動 Google助理，另外也可一按啟動瀏覽器。

8P採用自家的用戶界面，主畫面可放置常用的應用程式。

影片播放功能方面，8P支援H.265硬件解碼功能，能流暢播放4K HDR的影片，播放時亦能切換影片的聲軌，而播放特定影片時更可選擇以Dolby音效輸出，配合對應的電視或音響器材有更好的音效。此外，8P可播放不同渠道的片源，包括儲存在USB及NAS的影片檔案，又或者各大影片串流平台。





支援Google助理功能，可用語音搜尋相關的內容。

在指定應用程式也能以8P的語音遙控器來搜尋內容。

8P內置Google Play來下載應用程式及遊戲。

與其他電視盒子一樣，8P採用自家的用戶界面，搭載Android 10作業系統，並內置Google Play下載應用程式及遊戲，有需要時更可自行安裝APK檔案。另一方面，8P內置了AirSCreen投射功能，除支援Chromecast外，更提供AirPlay、DLNA及Miracast等投射技術，能將手機或電腦的內容投射至電視觀看。





8P內置AirSCreen投射功能，支援Chromecast、AirPlay、DLNA及Miracast等投射技術。

8P可播放不同渠道的片源，包括儲存在USB及NAS的影片檔案。

總結

相對於傳統的Google TV手指，筆者覺得8P有更高的使用彈性，原因是可安裝傳統的Android應用程式使用，而且也支援不同投射技術，最重要是產品備有SPDIF輸出，有更好的擴展能力。

作業系統：Android 10

處理器：Allwinner H616 1.5GHz四核

記憶體：6GB RAM / 64GB ROM

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.0

介面：SPDIF / USB / HDMI / 100Mbps RJ-45

體積：105.5 x 105.5 x 19.3毫米

重量：144克

售價：$1,498







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