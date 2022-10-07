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手機鏡頭像素愈出愈高，小米新推出的12T Pro就配備了2億像素鏡頭，是首台在港發售而有不同規格鏡頭的手機。12T Pro更採用Snapdragon 8+ Gen 1處理器、支援120W快速充電及擁有高品質熒幕等，基本規格屬旗艦手機級數，以$4,799的定價發售算是有高的性價比。

（圖片由作者提供）

12T Pro用上開孔式熒幕，上方設有 2,000萬像素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）

手機的6.67吋熒幕支援屏下指紋解鎖。（圖片由作者提供）

12T Pro的設計沿於同系列的12 Pro，同樣用上啞光玻璃機背配合金屬邊框。（圖片由作者提供）

設有三個主鏡頭，分别是2億像素廣角、800萬像素120°超廣角及200萬像素微距。（圖片由作者提供）

12T Pro的設計沿於同系列的12 Pro，同樣採用啞光玻璃機背配合金屬邊框，是次備有黑、銀、藍三色選擇。採用4nm製程的Snapdragon 8+ Gen 1處理器的12T Pro，配合12GB記憶體及256GB儲存之下，安兔兔測試有105萬多的分數，效能有數一數二的表現。手機亦保留了小米自家的120W快速充電技術，官方稱19分鐘即可充滿內置的5,000mAh電池，跟機也附有120W快速充電器。

機頂設有紅外線埠及揚聲器。（圖片由作者提供）

USB Type-C介面支援120W快速充電，機底也有另一揚聲器。（圖片由作者提供）

機身右側設有電源鍵及音量鍵。（圖片由作者提供）

12T Pro設有雙SIM卡插槽，惟不支援microSD記憶卡。（圖片由作者提供）

12T Pro用上6.67吋AMOLED DotDisplay 熒幕，提供2,712 x 1220解像度，支援DCI-P3 廣色域、Dolby Vision、HDR10+、120Hz刷新率及480Hz 觸控採樣率等規格，並以Corning Gorilla Glass 5保護。此外，12T Pro擁有Harman Kardon調音立體聲揚聲器，以及支援Dolby Atmos音效，整體聲畫效果有很好的表現。

配備2億像素鏡頭是12T Pro的最大特色，這個鏡頭用上1／1.22" 感光元件、支援OIS光學防震、f／1.69光圈和四和一像素。為了配合2億像素拍攝，小米在12T Pro加入了ProCut功能，可將2億像素的原相以AI剪成五張不同比例的作品來儲存。此外， 12T Pro也設有1800萬像120°超廣角、200萬像素微距鏡頭及2,000萬像素鏡頭，而12T Pro整體的拍攝功能與12 Pro完全相同。

拍攝2億像素相片必須在相機開啟超高畫質模式才可。（圖片由作者提供）

每張2億像素相片需要約63MB的空間來儲存。（圖片由作者提供）

12T Pro採用4nm製程的Snapdragon 8+ Gen 1處理器，安兔兔測試有105萬多分，效能屬於頂級。（圖片由作者提供）

2億像素相片經100% 剪裁，放大觀看也能看清相片中的影物。（圖片由作者提供）

總結

筆者曾親自試用12T Pro來拍攝2億像素的相片，影像細緻程度相當高，放大觀看也能看清相片中的影物，彌補了手機只有兩倍光學變焦的缺點。可是，每張相片需要約63MB的空間來儲存，但由於12T Pro只內置256GB儲存而未支援記憶卡，數字上只能儲存約4000張2億像素相片，這直接限制了使用上的彈性。

作業系統：Android 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3.2GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：2,712 x 1,220像素，6.67吋多點觸控AMOLED DotDisplay

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 / TDD-LTE Band 38/39/40/41/42/48 / 5G n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/75/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.2

鏡頭：2,000萬像素（前置） / 2億像素廣角 + 800萬像素120°超廣角 + 200萬像素微距（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/NavIC / NFC / 屏幕指紋感應器 / 紅外線埠

電池：內置式5,000mAh

體積：163.1 x 75.9 x 8.6毫米

重量：205克

售價：$4,799

查詢：小米 3077 3620







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