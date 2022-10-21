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Nokia新推出的X30 5G以環保做定位，機身及包裝均以回收物料製成。功能方面，雖說X30 5G為中階手機，以$3,698的定價發售，卻擁有旗艦級手機的拍攝體驗，無論白天或晚上，拍攝相片有極高質素。

（圖片由作者提供）

X30 5G採用全新設計，鋁合金邊框配合玻璃機背設計有很好的手感，機身支援IP67防塵防水，並提供藍白兩色選擇。還保是X30 5G的特色，機身採用100%回收鋁材和65%回收塑料製成，包裝亦使用100% FSC認證和70%環保紙外盒，而手機本身提供一年保養、三次作業系統升級及三年每月安全更新，以延長使用手機壽命，減少電子廢物。

X30配備6.43吋開孔式熒幕，設有1,600萬像素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）

支援屏下指紋解鎖功能。（圖片由作者提供）

X30 5G採用全新設計，鋁合金邊框配合玻璃機背設計有很好的手感。（圖片由作者提供）

X30 5G配備5,000萬像素PureView主鏡頭及1,300萬像素123°超廣角鏡頭，更用上Corning Gorilla Glass DX+保護。（圖片由作者提供）

X30 5G用上Snapdragon 695 5G處理器，內置8GB記憶體及256GB儲存，效能足夠日常使用的需要，另外手機也內置4,200mAh電池及支援33W快速充電。X30 5G配備6.43吋1,080 x 2,400解像度AMOLED PureDisplay熒幕，支援90Hz刷新率、最高700 nits亮度及屏下指紋解鎖，還以Corning Gorilla Glass Victus保護。

機底設有USB Type-C介面及揚聲器。（圖片由作者提供）

音量鍵和電源鍵均設在機身右側。（圖片由作者提供）

X30 5G支援雙SIM卡，惟不設microSD記憶卡插槽。 （圖片由作者提供）

為何筆者稱X30 5G有旗艦手機的拍攝體驗，全因手機配備了5,000萬像素PureView主鏡頭，這個鏡頭支援f／1.9光圈、1.0µm像素 及OIS光學防震，更用上Corning Gorilla Glass DX+保護，可讓98%光線直入鏡頭，從而提高光學清晰度。X30 5G也設有1,300萬像素123°超廣角鏡頭，配合全新Capture Fusion 影像融合技術，將主鏡頭的功能融入超廣角拍攝中，讓超廣角相片中心部分獲得更多細節。

X30 5G新增了三個夜景拍攝模式，分别是夜間模式2.0、三腳架模式，以及極夜模式。（圖片由作者提供）

與其他Nokia手機一樣，X30 5G採用原生的Android用戶介面。（圖片由作者提供）

X30 5G搭載Snapdragon 695 5G處理器，安兔兔測試有超過40萬分，足夠日常使用需要。（圖片由作者提供）

為了在暗黑環境下仍能拍攝到有水準的相片，X30 5G新增了三個夜景拍攝模式，分别是捕捉自然夜景色彩的夜間模式2.0、針對超長時間快門的三腳架模式，以及在極暗環境使用的極夜模式。此外，手機也支援低光自拍功能，利用1,600萬像素前置鏡頭也能在夜間拍攝有質素的自拍照。

X30 5G拍攝相片的細緻度、色彩或清晰銳利度，能媲美一眾旗艦手機。（圖片由作者提供）

透過夜景模式2.0下，X30 5G的夜攝相片極有水準。 （圖片由作者提供）

總結

X30 5G的規格並不突出，可是拍攝相片的細緻度、色彩或清晰銳利度，能媲美一眾旗艦手機，筆者認為主鏡頭及PureView相片體驗應記一功，加上Nokia提供的系統更新，同價位沒有手機能及。

作業系統：Android 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 695 5G 2.2GHz八核

記憶體：8GB RAM / 128GB ROM

顯示屏：2,400 x 1,080像素，6.43吋多點觸控AMOLED

制式： GSM 850/900/1800/1900 / WCDMA Band 1/2/4/5/8 / LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/32/38/39/40/41 / 5G NR n1/n3/n5/n7/n8/n28/n38/n41/n77/n78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.1

鏡頭：1,600萬像素（前置） / 5,000萬像素標準 + 1,300萬像素123°超廣角（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Galileo/BDS / NFC / 屏幕指紋感應器 / FM收音機

電池：內置4,300mAh

體積：158.9 x 13.9 x 7.99毫米

重量：185克

售價：$3,698







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