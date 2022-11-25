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OPPO除了有手機及平版等產品外，還有推出家用路由器，新在港發售的5G CPE T2是其中一員。5G CPE T2不單加強了5G訊號的接收能力，更對應Wi-Fi 6及Mesh網狀Wi-Fi的支援，功能較同類家用路由器優勝。

（圖片由作者提供）



機面設有四盞指示燈用以識別功能。（圖片由作者提供）



5G CPE T2採用全新Mobius Ring圓柱體設計，機頂設有散熱位置。（圖片由作者提供）



機背設有電源源鍵及用以簡化Wi-Fi連接設定的WPS按鈕。（圖片由作者提供）

5G CPE T2是OPPO的第二代5G CPE產品，採用全新Mobius Ring圓柱體設計，機面設有四盞指示燈用以識別功能；機背則設有1Gbps WAN及1Gbps LAN介面，用來連接其他網絡設備。使用時只要將5G SIM卡插進5G CPE T2底部的插槽及連接電源，待連接5G網絡後即可讓其他Wi-Fi裝置上網。

5G連接能力方面，5G CPE T2採用了Qualcomm Snapdragon X62 5G數據機及射頻系統，支援SA/NSA雙模5G和全球主流頻段，就連低頻的N28及N79也同樣支援，代表了「5G結界地區」如大埔等地仍能接收5G訊號。產品亦採用了OPPO自家研發的O-Reserve 2.0智能天線技術，可主動追蹤最佳的5G訊號來提升接收穩定性。

5G CPE T2提供了兩個有線網絡介面，分别是1Gbps WAN及1Gbps LAN。（圖片由作者提供）

機底設有SIM卡插槽，插入5G SIM卡及啟動電源即能使用。（圖片由作者提供）



可透過OPPO Connect應用程式進行基本的網絡設置及裝置管理。（圖片由作者提供）



利用網頁介面登入，可查看Wi-Fi設置及5G數據用量。（圖片由作者提供）



5G CPE T2特别在於支援Mesh網狀Wi-Fi功能，能連接子路由器加強Wi-Fi覆蓋範圍。（圖片由作者提供）

5G CPE T2支援Wi-Fi 6及AX5400規格，內置獨立的2.4GHz及5GHz天線，其中5GHz更支援4x4 MIMO技術，亦擁有OPPO自家的Wi-Fi優化技術自動選用最佳的頻道。筆者最欣賞的地方是5G CPE T2支援Mesh網狀Wi-Fi功能，連接專用的子路由器以建立更好Wi-Fi覆蓋範圍，達至「零死位」之效，OPPO稱這個子路由器將於年底推出，定價約$1,000。

至於網絡設定功能，5G CPE T2與傳統路由器無異，可透過網頁界面或OPPO Connect應用程式進行管理。除可分别設定5G網絡及Wi-Fi功能外，更支援進階的網絡設置，如DMZ、UPnP及連接埠轉發等功能，基本上應有盡有。

5G CPE T2本身支援5G NA/NSA網絡，亦可選擇只用4G。（圖片由作者提供）



支援進階的網絡設置功能，如DMZ、UPnP及連接埠轉發等。（圖片由作者提供）



筆者試過以手機連接5G CPE T2進行Speedtest，速度不是很高但已仍可接受。（圖片由作者提供）

值得留意是，csl/1O1O是5G CPE T2的獨家經銷商，每月$168月費選用指定5G家居寬頻服務計劃及簽約36個月，即可免費獲得5G CPE T2，兼享Now E beIN SPORTS 或 Now E Now 精選組合，整體支出甚至比傳統家用寬頻划算。

另推入門級手機

相23（圖片由作者提供）

OPPO也推出了定價$899的入門級手機A17k，採用MTK G35八核處理器，內置3GB記億體及64GB儲存，亦可透過記憶體擴展功能將記憶體提升至7GB。手機內置6.56吋高清LCD熒幕、5,000mAh電池、800萬像素主鏡頭及500萬像素自拍鏡頭及支援雙SIM卡等規格，兼有金、藍兩色機身選擇。

數據機：Qualcomm Snapdragon X62 5G

網絡模式：SA/NSA

Wi-Fi：IEEE 802.11b/g/n/ax (2.4GHz) / IEEE 802.11a/n/ac/ax (5GHz)

介面：Nano-SIM / 1Gbps WAN / 1Gbps LAN

體積：100 x 100 x 191毫米

重量：720克

查詢：OPPO 3896 7699

售價：$2,999















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