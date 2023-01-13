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想以中階手機價錢享受到旗艦手機，Honor新推出的X9a可算是代表之一。X9a以定價$2,699的親民價發售，卻擁有旗艦手機的造工及設計，配合高質雙曲面熒幕及強化玻璃等，同價位手機實屬罕見。

X9a採用雙曲面熒幕，上方設有採用開孔設計的1,600 萬像素前置鏡頭。

不論外型與機身用料，X9a都很有旗艦手機的味道，手機沿用居中對稱的設計，7.9毫米的機身厚度，重量亦只有175克，加上金屬邊框及雙曲面機背，有一流的手感。X9a備有銀、黑、綠三色選擇，筆者試用的銀色在光線照射下，更會反射出彩色效果。

X9a採用居中對稱設計，鏡頭佈局就用上Matrix星環。

X9a擁有6.67吋2,400 x 1,080解像度OLED雙曲面熒幕，支援屏下指紋解鎖、可顯示800nit亮度、120Hz更新率、300Hz觸控採様率、10.7 億色彩顯示，另外亦獲得德國萊茵TÜV Rheinland低藍光認證，以及1,920Hz高頻PWM調⁠光⁠技術，整體熒幕規格與旗艦手機相同級數。熒幕更採用了0.65毫米深度二次強化玻璃，強化能力達到 900Mpa 以上，官方稱比得上Corning Gorilla Glass或Huawei昆侖玻璃，簡單說就是能好好保護熒幕。

支援屏下指紋解鎖功能。

X9a搭載Snapdragon 695 5G處理器，是同系列中最新型號，內置8GB記憶體及256GB儲存空間之餘，更加入了RAM Turbo技術，可將儲存空間中的5GB當成記億體使用，換句話說總共有13GB記憶體可用，安兔兔測試分數有40萬多，在中階手機來說屬於不錯的成績了。此外，手機內置5,100mAh電池，支援40W有線快充，跟機也附送了40W充電器。

X9a採用Snapdragon 965 5G處理器，安兔兔測試分數超過40萬，在中階手機來說屬於不錯的成績。

手機採用USB Type-C介面充電並支援40W快速充電。

X9a內置8GB記憶體，更可透過RAM Turbo技術將儲存空間中的5GB當成記億體使用。

拍攝功能和Honor其他手機相同，包括擁有夜景拍攝模式。

X9a搭載了三個主鏡頭，分别是6,400萬像素廣角、500萬像素超廣角及200萬像素微距鏡頭，另外也設有1,600萬像素自拍鏡頭。提供的拍攝功能與Honor之前推出的手機相同，可是受到鏡頭質素所限，拍攝的成像品質只是一般。

配備三個主鏡頭，分别是6,400萬像素廣角、500萬像素超廣角及200萬像素微距。

機頂設有紅外線埠，可配合內置應用程式作遙控器使用。

機身右側設有音量鍵和電源鍵。

X9a提供雙SIM卡插槽，支援雙卡雙待。

受鏡頭質素所限，X9a的6,400萬像素廣角鏡頭，拍攝的成像品質只是一般。

總結

撇除拍攝能力，筆者覺得X9a與一眾旗艦手機沒有分別，定價卻只是二千多元，中階手機價錢就有旗艦手機味道，令筆者喜出望外。此外，Honor還指出了兩款新品，分别是Pad X8及EarBuds X3，前者為入門級平板，擁有10.1吋全高清熒幕，定價$1,699；後者則為提供 40dB 最大深度的主動降噪耳機，定價$329。

作業系統：Android 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 695 2.2GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：2,400 x 1,080像素，6.67吋多點觸控OLED熒幕

制式：GSM / WCDMA / FDD-LTE / TDD-LTE / 5G NR

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.2

鏡頭：1,600萬像素超廣角（前置） / 6,400 萬像素廣角 + 500萬像素超廣角 + 200萬像素微距（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,100mAh

體積：161.6 x 73.9 x 7.9毫米

重量：175克

售價：$2,599

查詢：Gin Hung Industrial 9513 5103







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