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vivo X90系列終於在港推出，分别有X90 Pro及X90兩個型號，當中以X90 Pro的規格較強，除了擁有高效能外，更加強了拍攝功能，配合新一代的V2晶片帶來更好的影像質素。

（圖片由作者提供）

X90 Pro設計與上代的X80 Pro有幾分相似，同樣支援IP68防塵防水，從正面觀看是完全相同，只是X90 Pro機背換上了黑色的荔枝紋素皮來加強手感，同時也加入了刻上Xtreme Imagination字樣的金屬邊框作點綴，而鏡頭位置則用上醫學級不锈鋼光環。另一方面，X90 Pro機內設有4313平方毫米的散熱板，令日常使用或玩遊戲有更好體驗。

X90 Pro設有3,200萬像素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）

支援屏下指紋解鎖，擁有極高解鎖速度。（圖片由作者提供）

X90 Pro機背換上了黑色的荔枝紋素皮來加強手感，同時也加入了金屬邊框作點綴。（圖片由作者提供）

X90 Pro 設有三個主鏡頭，當中廣角鏡頭用上一吋感光元件。（圖片由作者提供）

電源鍵及音量鍵均設於機身右側。（圖片由作者提供）

X90 Pro配備6.78吋雙曲面2,800 x 1,260解像度AMOLED熒幕，用上Q9發光材料及藍鑽排列，支援120Hz刷新率、HDR10+及2,160Hz PMW高頻調光，同時也獲得SGS護眼認證，總括來說就是有極高的顯示質素。此外，X90 Pro內置了4,870mAh電池，支援120W有線快速充電，跟機也附送了120W充電器，官方稱8分鐘便能充電至50%，同時也支援50W快速無線充電。

機頂設有紅外線埠，可配合內置應用程式當全能遙控器。（圖片由作者提供）

USB Type-C介面設在機底，支援120W快速充電。（圖片由作者提供）

X90 Pro支援雙SIM卡，但沒設記憶卡插槽。（圖片由作者提供）

與國內發售的X90系列不同，香港的X90 Pro是搭載MediaTek Dimensity 9200處理器，不過效能依然有出色表現，並內置12GB記憶體和256GB儲存，亦可透過內存融合技術將存儲空間變成額外8GB記憶體，換句話說總共有20GB記憶體可用。X90亦有vivo自行研發的V2晶片，帶來AI NR降噪、HDR和MEMC插幀三大功能，可優化夜拍的影像質素之餘，更能提升遊戲的流暢度。

拍攝能力依舊是X90 Pro的強項，是次5,000萬像素廣角鏡頭用上一吋感光元件，還有1,200萬像素108°超廣角及1,200萬像素人像鏡頭，另設有dTOF激光對焦傳感器及保留了蔡司T*鍍膜，提供了2倍變焦及40倍數碼變焦。除了過去的拍攝功能，X90 Pro新增了可手持星空攝影的蒼穹夜景系統、模擬蔡司經典電影鏡頭的蔡司耀斑人像風格，以及移軸拍攝效果的蔡司微縮虛化等功能。

X90 Pro提供多種拍攝功能，當中包括新增的蔡司微縮虛化。（圖片由作者提供）

X90 Pro用上MediaTek Dimensity 9200處理器，安兔兔測試獲得接近123萬多分，屬於頂級效能。（圖片由作者提供）

X90 Pro是數一數二擁有高拍攝質素的攝影手機，拍攝人像感覺自然。（圖片由作者提供）

總結

X90是數一數二擁有高拍攝質素的攝影手機，無論拍攝風景、人像，甚至攝錄影片都是一流，很可惜香港的定價$8,688，足以買到同系列最強的X90 Pro+ 512GB版本（按：X90 Pro+只在國內發售）。筆者認為如果X90 Pro能以貼近國內定價發售，必然會更受到追捧。

作業系統：Android 13

處理器：MediaTek Dimensity 9200 3.05GHz八核

記憶體：12GB + 8GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：2,800 x 1,260像素，6.78吋多點觸控AMOLED熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 / TDD-LTE Band 38/39/40/41/42 / 5G N1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/75/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：3,200萬像素 （前置） / 5,000萬像素廣角 + 1,200萬像素108°超廣角 + 5,000萬像素人像（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置式4,870mAh

體積：164.07 x 74.53 x 9.34毫米

重量：214.85克

售價：$8,688

查詢：vivo 2301 0999







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