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POCO近日針對年青人市場，推出了中階5G手機X5 5G，以不到二千元的定價發售。手機不單有高質熒幕，亦擁有高效能表現及大容量電池，相對同級手機有明顯性價比優勢。

（圖片由作者提供）

X5 5G分别有6GB + 128GB及8GB + 256GB兩個版本，6GB + 128GB只有黑色機身選擇，8GB + 256GB則有黑、藍兩色可選。手機的設計與過去其他POCO手機相近，機身支援1P53防水等級，以及設有整合電源鍵的指紋感應器和紅外線埠，機背就擁有雷射效果，並加入弧度來加強手感，整體外觀是尚算吸引。

X5 5G擁有1,300萬像素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）

機背擁有雷射效果，並加入弧度來加強手感。（圖片由作者提供）

設有三個主鏡頭，分别是4,800萬像素標準、800萬像素118°超廣角及200萬像素微距。（圖片由作者提供）

雖說X5 5G是中階5G手機，不過配置的6.67吋AMOLED熒幕有極高質素。熒幕以Corning Corilla Glass 3保護，提供2,400 x 1,080解像度、支援120Hz更新率、240Hz觸控率及4,500,000:1 超強對比度。熒幕更支援陽光模式，在陽光照射下仍清晰可見，並獲得SGS護眼認證及Seamless Pro Display流暢熒幕認證。X5 5G機身亦設有耳機插孔，兼通過Hi-Res Audio認證，能播放高解析度音樂。

機頂設有紅外線埠可配合應用程式作遙控器，同時設有耳機插孔。（圖片由作者提供）

USB Type-C介面設於機底，支援33W快速充電。（圖片由作者提供）

音量鍵及整合電源鍵的指紋感應器設在機身右側。（圖片由作者提供）

X5 5G支援雙SIM卡，其中SIM 2插槽與記憶卡共用。（圖片由作者提供）

X5 5G的規格不俗，搭載Snapdragon 695處理器及內置了5,000mAh大容量電池，支援33W快速充電，官方稱約68分鐘便能充滿電池。值得留意是，手機配備動態記憶體擴展技術，可額外將系統記憶體增加5GB，在這個價位的手機是罕見。此外，X5 5G可透過microSD記憶卡擴展儲存及擁有NFC功能。

拍攝功能方面，X5 5G設有三個主鏡頭，分别是4,800萬像素標準、800萬像素118°超廣角及200萬像素微距，另外也設有1,300萬像素自拍鏡頭，提供了多項拍攝功能，包括AI模式及夜景拍攝等，拍攝相片的畫質不過不失。X5 5G更備有專為手遊而設的Game Turbo模式，玩遊戲可用來掛機、以小視窗回覆短訊、錄製屏幕及計算NPC重生時間等功能。

X5 5G提供多項拍攝功能，包括AI模式及夜景拍攝等。（圖片由作者提供）

熒幕支援120Hz更新率，另外也提供護眼模式。（圖片由作者提供）

X5 5G採用Snapdragon 695處理器，安兔兔測試有超過40萬分，比同價位手機優勝。（圖片由作者提供）

以X5 5G的4,800萬像素鏡頭拍攝的相片，影像品質算是合格。（圖片由作者提供）

總結

單看定價及功能，筆者認為X5 5G沒有挑剔之處，更可以用「抵玩」來形容。另一方面，即日至2月16日 購買X5 5G，可享有$200機價優惠，變相$1,799即能入手6GB + 128GB版本、$1,999就可入手8GB + 256GB版本，可說是「抵上加抵」。

作業系統：Android 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 695 2.2GHz八核

記憶體：6GB/8GB RAM / 128GB/256GB ROM

顯示屏：2,400 x 1,080像素，6.67吋多點觸控AMOLED熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/20/28/66 / TDD-LTE Band 38/40/41 / 5G n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.1

鏡頭：1,300萬像素 （前置） / 6,400萬像素標準 + 800萬像素超廣角 + 200萬像素微距（後置）

其他：GPS/GLONASS/Galileo / NFC / 指紋感應器 / 紅外線埠

電池：內置式5,000mAh

體積：165.88 x 76.21 x 7.98毫米

重量：189克

售價：$1,999 (6GB + 128GB) / $2,199 (8GB + 256GB)

查詢：小米 3077 3620







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